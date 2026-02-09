Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Down Jones με τεχνολογικό boost

Ράλι 9% για την μετοχή της Oracle.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με τις μετοχές του τεχνολογικού τομέα να οδηγούν την άνοδο της αγοράς, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται τα νέα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διατηρήθηκε πάνω από το ορόσημο των 50.000 μονάδων που πέτυχε την Παρασκευή και έκλεισε οριακά υψηλότερα κατά 0,05% στις 50.139 μονάδες, ενώ πέρα από το ρεκόρ στις τιμές κλεισίματος, νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση είχε αναρριχηθεί ως τα επίπεδα των 50.219 μονάδων, πετυχαίνοντας νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, για έβδομη φορά μέσα στο 2026.

Διαβάστε ακόμα - Ισχυρά κέρδη για χρυσό και ασήμι με φόντο την πτώση του δολαρίου

Παρόμοια εικόνα για τον διευρυμένο S&P 500, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,47% στις 6.964 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,90% στις 23.238 μονάδες.

Στο ταμπλό, σημαντική άνοδο άνω του 2% κατέγραψε η μετοχή της Nvidia, ενώ ο τίτλος της Broadcomm πρόσθεσε 3,3%. Ράλι 9% για την μετοχή της Oracle μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της μετοχής από την D.A. Davidson εξαιτίας των θετικών προσδοκιών για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις κρίσιμων στοιχείων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Την αρχή θα κάνει την Τετάρτη η έκθεση για την απασχόληση του Ιανουαρίου, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή αλλά αναβλήθηκε λόγω του μερικού shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Την Παρασκευή αναμένεται η ανακοίνωση για τον πληθωρισμό Ιανουαρίου, η οποία επίσης είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται και ο νέος γύρος εταιρικών αποτελεσμάτων, με τις Coca-Cola και Ford Motor να ανακοινώνουν την Τρίτη τις επιδόσεις τους κατά το προηγούμενο τρίμηνο.