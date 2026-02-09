Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Down Jones με τεχνολογικό boost

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Down Jones με τεχνολογικό boost
Ράλι 9% για την μετοχή της Oracle.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με τις μετοχές του τεχνολογικού τομέα να οδηγούν την άνοδο της αγοράς, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται τα νέα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διατηρήθηκε πάνω από το ορόσημο των 50.000 μονάδων που πέτυχε την Παρασκευή και έκλεισε οριακά υψηλότερα κατά 0,05% στις 50.139 μονάδες, ενώ πέρα από το ρεκόρ στις τιμές κλεισίματος, νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση είχε αναρριχηθεί ως τα επίπεδα των 50.219 μονάδων, πετυχαίνοντας νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, για έβδομη φορά μέσα στο 2026.

Παρόμοια εικόνα για τον διευρυμένο S&P 500, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,47% στις 6.964 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,90% στις 23.238 μονάδες.

Στο ταμπλό, σημαντική άνοδο άνω του 2% κατέγραψε η μετοχή της Nvidia, ενώ ο τίτλος της Broadcomm πρόσθεσε 3,3%. Ράλι 9% για την μετοχή της Oracle μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της μετοχής από την D.A. Davidson εξαιτίας των θετικών προσδοκιών για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις κρίσιμων στοιχείων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Την αρχή θα κάνει την Τετάρτη η έκθεση για την απασχόληση του Ιανουαρίου, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή αλλά αναβλήθηκε λόγω του μερικού shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Την Παρασκευή αναμένεται η ανακοίνωση για τον πληθωρισμό Ιανουαρίου, η οποία επίσης είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται και ο νέος γύρος εταιρικών αποτελεσμάτων, με τις Coca-Cola και Ford Motor να ανακοινώνουν την Τρίτη τις επιδόσεις τους κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ευκαιρία για έκπτωση έως 20% - Πάνω από 780.000 ασφαλισμένες κατοικίες

ΜΜΜ: Τα πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή στις αστικές συγκοινωνίες, φθορές και επιθέσεις σε ελεγκτές - Η κοινωφελής εργασία

Τα «αναχώματα» του ΕΦΚΑ για να υποχωρήσει το κύμα εξόδου προς την σύνταξη της τελευταίας 6ετίας

tags:
Wall Street
ΗΠΑ
Μετοχές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider