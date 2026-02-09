ΔΟΜ: 53 νεκροί και αγνοούμενοι μετά την ανατροπή λέμβου με μετανάστες ανοιχτά της Λιβύης

Το ναυάγιο αυτό ανεβάζει σε τουλάχιστον 484 τον αριθμό των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στη μεταναστευτική διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου το 2026, σύμφωνα με τον ΔΟΜ.

Πενήντα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε 55 μετανάστες ανοικτά των ακτών της Λιβύης, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, διευκρινίζοντας πως δύο Νιγηριανές διασώθηκαν.

Αυτά τα 55 άτομα επέβαιναν σε λαστιχένια λέμβο, εξήγησε ο ΔΟΜ σε μια ανακοίνωση.

«Το σκάφος ναυάγησε βόρεια της Ζουάρα, στη Λιβύη, στις 6 Φεβρουαρίου. Μόνο δύο Νιγηριανές διασώθηκαν στη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που διεξήγαγαν οι λιβυκές αρχές. Μία από τις γυναίκες που επέζησαν δήλωσε ότι έχασε τον σύζυγό της, ενώ η άλλη είπε ότι έχασε τα δύο μωρά της στην τραγωδία», ανέφερε ο ΔΟΜ.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δύο Νιγηριανών γυναικών, το σκάφος, που μετέφερε υπηκόους αφρικανικών χωρών, αναχώρησε από τη Ζαουίγια, κοντά στην Τρίπολη, το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ναυάγησε περίπου έξι ώρες αργότερα μετά την εισροή νερού.

Το ναυάγιο αυτό ανεβάζει σε τουλάχιστον 484 τον αριθμό των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στη μεταναστευτική διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου το 2026, σύμφωνα με τον ΔΟΜ.

Πολλοί μετανάστες που προσπαθούν να φύγουν από τη Λιβύη με προορισμό την Ευρώπη αναχαιτίζονται από τη λιβυκή ακτοφυλακή.

«Αυτά τα τραγικά γεγονότα υπογραμμίζουν για μία ακόμη φορά την ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι κοινές προσπάθειες μαζί με τους εταίρους μας, περιλαμβανομένης της Λιβύης, προκειμένου να αποτρέπονται τέτοια επικίνδυνα ταξίδια και να καταπολεμηθούν τα εγκληματικά δίκτυα διακινητών που θέτουν ζωές σε κίνδυνο», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τη Λιβύη σε όλες τις πλευρές της διαχείρισης της μετανάστευσης, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, της προστασίας, της υποβοηθούμενης εθελοντικής επιστροφής και της επανενσωμάτωσης -- ενέργειες που αποσκοπούν να σωθούν ζωές και να προταθούν πιο ασφαλείς και πιο μόνιμες εναλλακτικές στην παράτυπη μετανάστευση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Εξάλλου, πρόσθεσε, «παραμένουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τη Λιβύη και τους άλλους εταίρους μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις βαθιές αιτίες της παράτυπης μετανάστευσης και να προωθήσουμε νόμιμες, ασφαλείς και μεθοδικές οδούς πρόσβασης».

Μετά την πτώση και τον θάνατο του δικτάτορα Καντάφι το 2011 η Λιβύη μαστίζεται από διαιρέσεις και αστάθεια που ευνόησαν την διακίνηση ανθρώπων, με αποτέλεσμα πολλαπλές παραβιάσεις δικαιωμάτων μεταναστών, μεταξύ των οποίων περιπτώσεις εκβιασμού και δουλείας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, η μεταναστευτική διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου είναι η πιο φονική στον κόσμο, με 1.340 θανάτους να καταγράφονται πέρυσι.

Ο ΔΟΜ υπογραμμίζει «την ανάγκη ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας και απαντήσεων με άξονα την προστασία προκειμένου να καταπολεμήσουμε τα δίκτυα λαθρεμπορίου και διακίνησης ανθρώπων, παράλληλα με την εφαρμογή ασφαλών και κανονικών μεταναστευτικών οδών προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι και να σωθούν ζωές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ