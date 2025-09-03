ΧΑ: Ανέβασαν στροφές στο τέλος οι αγοραστές

Με αιχμή τις τράπεζες, αλλά και μη τραπεζικά blue chips όπως Cenergy, ΔΕΗ και Τιτάν, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών έκλεισε ενισχυμένος και κοντά στα υψηλά ημέρας. Κέρδη 2,4% ο δείκτης των τραπεζών.

Οι συναλλαγές στο ΧΑ ξεκίνησαν διστακτικά, με τον ΓΔ στα πρώτα 60 λεπτά της συνεδρίασης να εναλλάσσει πρόσημο σε στενό εύρος, εκατέρωθεν των 2.000 μονάδων. Λίγο μετά τις 13:00 και αφού πρώτα σταθεροποιήθηκε σε θετικό έδαφος, ανέβασε «στροφές» χάρη στο αγοραστικό ενδιαφέρον σε τράπεζες και blue chips.

Χαρακτηριστική η τελική εικόνα στον FTSE Large Cap, με 24 μετοχές στο «πράσινο» και μία αμετάβλητη, αλλά και το γεγονός ότι στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διακινήθηκε το 56% του συνολικού ημερήσιου τζίρου. Πιο συγκεκριμένα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 32,73 εκατ. ευρώ για την ΕΤΕ, 25,48 εκατ. ευρώ για τη Eurobank, 19,07 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank και 16,79 εκατ. ευρώ για την Τρ. Πειραιώς. Άθροισμα 94,07 εκατ. ευρώ, επί συνολικού τζίρου 167,6 εκατ. ευρώ.

Η σταθεροποίηση των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών σε θετικό έδαφος στήριξε την τάση στο ελληνικό ταμπλό, ενώ στην πλειονότητά τους οι ξένοι αναλυτές, αν και δεν παραγνωρίζουν τις δημοσιονομικές προκλήσεις που βρίσκονται πίσω από την πίεση στην αγορά ομολόγων, εμφανίζονται καθησυχαστικοί και δεν περιμένουν κάποιον «εκτροχιασμό».

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται σε εγχώρια αποτελέσματα, με τις ανακοινώσεις να πυκνώνουν από την ερχόμενη εβδομάδα. Σήμερα η Trade Estates ανακοίνωσε αύξηση καθαρών κερδών κατά 58,3%, με τη μετοχή στο ταμπλό της μεσαίας κεφαλαιοποίησης να κλείνει ενισχυμένη 2,35% στα 1,74 ευρώ. Παραμένοντας στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με φόντο τις εξελίξεις στην υλοποίηση του Great Sea Interconnector, ο τίτλος του ΑΔΜΗΕ πιέστηκε στα 3,28 ευρώ (-0,91%).

Μετά το κλείσμο της συνεδρίασης ανακοίνωσε αυξημένα καθαρά κέρδη η Quest, ενώ ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε καθαρά έσοδα εξαμήνου ύψους 1,15 δισ. ευρώ και προμέρισμα 0,50 ευρώ.

Για τον Γενικό Δείκτη η συνεδρίαση έκλεισε με κέρδη 1,51% στις 2.032,17 μονάδες, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 85 μετοχές ενισχύθηκαν, έναντι 36 που υποχώρησαν και 32 που παρέμειναν αμετάβλητες.

Κέρδη και για τον τραπεζικό δείκτη που ενισχύθηκε 2,36% στις 2.216,40 μονάδες, με την CrediaBank να ξεχωρίζει στη σύνθεσή του, ενισχυμένη 4,22% στα 1,48 ευρώ.

Στην κορυφή των κερδών του FTSE Larce Cap βρέθηκε η ΕΤΕ με άνοδο 3,31% στα 12,47 ευρώ, και ακολούθησε η Eurobank ενισχυμένη 2,56% στα 3,24 ευρώ.

Στο +2,49% το κλείσιμο της Cenergy (10,72 ευρώ), στο +2,45% η Alpha Bank (3,47 ευρώ), ενώ άνω του 2% ενισχύθηκαν και οι ΔΕΗ και Τιτάν στα 14,14 ευρώ και 37,05 ευρώ αντίστοιχα.

Με κέρδη άνω του 1% ακολούθησαν, ενδεικτικά, οι μετοχές των Aegean (+1,75% στα 13,92 ευρώ), Τρ. Πειραιώς (+1,74% στα 6,77 ευρώ), ΟΤΕ (+1,39% στα 16,06 ευρώ), Aktor (7,76 ευρώ) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (22,20 ευρώ).

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Lamda Development (+0,85%), ΟΠΑΠ (+0,68%), Τρ. Κύπρου (+0,53%), Coca-Cola HBC (+0,47%) και Metlen (+0,38%).