ΧΑ: Ανοδική αντίδραση αλλά... δεν «έπεισε»

«Ποδαρικό» με θετικό πρόσημο έκανε ο Σεπτέμβριος στη Λεωφόρο Αθηνών, σε μια συνεδρίαση με την οποία διεκόπη το τετραήμερο πτωτικό σερί της προηγούμενης εβδομάδας, αν και με αισθητά μειωμένο τζίρο λόγω της αργίας στη Wall Street.

Οι συναλλαγές στο ΧΑ ξεκίνησαν ανοδικά, φέρνοντας τον Γενικό Δείκτη στο +1,15% και στο υψηλό ημέρας των 2.045 μονάδων λίγο πριν τις 13:00. Έκτοτε, ωστόσο, τα κέρδη σταδιακά περιορίστηκαν, έως ότου ο ΓΔ «γύρισε» στιγμιαία σε αρνητικό πρόσημο λίγο πριν τις 16:00, για να ανακάμψει μερικώς ως το κλείσιμο των συναλλαγών.

Ασφαλώς θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος -και τζίρος- προκειμένου να ξεκαθαρίσει και να καταστεί πιο «πειστική» η κατεύθυνση της αγοράς. Κάτι που ίσως αποδειχθεί περίπλοκο, με δεδομένη την κρισιμότητα των επόμενων εβδομάδων για τα μεγάλα χρηματιστήρια του εξωτερικού. Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού αναμένεται το επόμενο διάστημα μπαράζ ανακοινώσεων οικονομικών στοιχείων, αλλά και η -ιστορική από κάθε άποψη- συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια.

Στη Γηραιά ήπειρο, και παρά τις αισιόδοξες εκτιμήσεις ξένων αναλυτών, τα κύρια «μέτωπα» που επηρέασαν τις αγορές το προηγούμενο διάστημα παραμένουν απολύτως ενεργά, είτε πρόκειται για την Ουκρανία, είτε για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Μένει να φανεί αν τα εγχώρια αποτελέσματα, που πυκνώνουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα δώσουν ικανές αφορμές για κάτι περισσότερο από… stock picking. Κι αυτό, ενώ στο μεταξύ αναμένεται η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου από τη DBRS την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, και έπεται η Moody’s στις 19 Σεπτεμβρίου.

Όπως σχολιάζει πάντως η Fast Finance, «η αυξημένη μεταβλητότητα δημιουργεί ευκαιρίες για χαρτοφυλάκια που είχαν μείνει εκτός» και «το μόνο βέβαιο είναι ότι η ρευστότητα παραμένει ισχυρή και αναζητά τρόπους να εισέλθει εκ νέου στο σύστημα».

Για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές της Δευτέρας ολοκληρώθηκαν στις 2.031,32 μονάδες με κέρδη 0,48%.

Ο συνολικός τζίρος περιορίστηκε σε 136,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,98 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 38 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 77 που υποχώρησαν και 38 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ανοδική αντίδραση και για τον τραπεζικό δείκτη, που έκλεισε ενισχυμένος 1,24% στις 2.179,58 μονάδες, ενώ ξεχώρισε η ανοδική αναθεώρηση της Euroxx για τις τιμές-στόχους των τίτλων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap, από τη σύνθεση του οποίου 12 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, ισάριθμες υποχώρησαν και μία διατηρήθηκε αμετάβλητη.

Πιο αναλυτικά, στην κορυφή των κερδών βρέθηκαν οι Alpha Bank και ΕΤΕ, ενισχυμένες 1,95% και 1,82% στα 3,45 ευρώ και 12,04 ευρώ αντίστοιχα. Η Viohalco ακολούθησε με άνοδο 1,23% στα 6,60 ευρώ, ενώ με κέρδη της τάξςη του 1% έκλεισαν οι μετοχές των ΟΠΑΠ (€19,36), Eurobank (€3,17) και Motor Oil (€25,42). Στο +0,88% ο ΟΤΕ, στο +0,76% η Τρ. Πειραιώς, μικρότερη άνοδος και για τις Metlen (+0,36%), Τιτάν (+0,13%), Aktor (+0,13%) και ΔΑΑ (+0.09%). Αμετάβλητη η Τρ. Κύπρου στα 7,70 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η ElvalHalcor υποχωρώντας 2,57% στα 2,65 ευρώ, Ακολούθησαν οι Aegean και Helleniq Energy με απώλειες 1,81% και 1,75% αντίστοιχα, ενώ πάνω από 1% υποχώρησαν και οι τίτλοι των Lamda Development (-1,22%) και ΔΕΗ (-1,12%). Ηπιότερες οι πιέσεις για τις μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,89%), Coca-Cola HBC (-0,46%), ΕΥΔΑΠ (-0,28%), Σαράντης (-0,27%), Cenergy (-0,18%), Jumbo (-0,13%) και Optima (-0,13%).