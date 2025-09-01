Άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών «βλέπουν» κορυφαίοι αναλυτές της Wall Street

ΠΙθανή άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών τους επόμενους μήνες βλέπουν ορισμένοι από τους κορυφαίους στρατηγικούς αναλυτές της Wall Street, καθώς οι θετικές προοπτικές για την οικονομία ενισχύουν τη δυναμική εξόδου από το στενό εύρος διακύμανσης στο οποίο κινούνται το τελευταίο διάστημα.

ΠΙθανή άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών τους επόμενους μήνες βλέπουν ορισμένοι από τους κορυφαίους στρατηγικούς αναλυτές της Wall Street, καθώς οι θετικές προοπτικές για την οικονομία ενισχύουν τη δυναμική εξόδου από το στενό εύρος διακύμανσης στο οποίο κινούνται το τελευταίο διάστημα.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs προβλέπουν ότι ο δείκτης Stoxx Europe 600 θα ενισχυθεί κατά 2% έως τα περίπου 560 μονάδες έως τα τέλη του 2025, με ώθηση από τη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης, την περιορισμένη τοποθέτηση κεφαλαίων και τις σχετικά ελκυστικές αποτιμήσεις.

Η ομάδα, υπό την Sharon Bell, υπογραμμίζει επίσης τη «μεγαλύτερη διάθεση των επενδυτών να διαφοροποιήσουν την έκθεσή τους πέρα από τις ΗΠΑ, λόγω της αδυναμίας του δολαρίου αλλά και της συγκέντρωσης επενδύσεων στον τεχνολογικό τομέα». Οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν συνολική άνοδο του δείκτη κατά 5% σε ορίζοντα ενός έτους.

Η Bell είχε προβλέψει σωστά, ήδη από τον Μάιο, ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές δύσκολα θα επαναλάμβαναν τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου. Από τον Μάρτιο, ο Stoxx 600 δυσκολεύεται να ξεπεράσει τα ιστορικά υψηλά του, με τις αμερικανικές εμπορικές επιβαρύνσεις και τις απογοητευτικές εταιρικές κερδοφορίες να κρατούν τους επενδυτές επιφυλακτικούς. Από τις αρχές του 2025, ο δείκτης έχει ενισχυθεί κατά 8,7%, υπολείπεται όμως του S&P 500, που έχει σημειώσει άνοδο 9,8%.

Ο στρατηγικός αναλυτής της JPMorgan, Mislav Matejka, είχε επίσης προβλέψει σωστά τη φάση σταθεροποίησης που ξεκίνησε τον Ιούλιο. Σε σημείωμά του τη Δευτέρα, ανέφερε πως η απώλεια δυναμικής ήταν «υγιής» και ότι το επενδυτικό κλίμα ήταν υπερβολικά αισιόδοξο στις αρχές του έτους.

«Η στιγμή για αγορές πλησιάζει», έγραψε, επικαλούμενος την πρόσφατη ανάκαμψη των κινεζικών μετοχών. Η Κίνα, ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, αποτελεί κρίσιμη αγορά για ευρωπαϊκές εταιρείες εξόρυξης, αυτοκινητοβιομηχανίες και οίκους πολυτελείας.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι μετοχές της ευρωζώνης θα μπορούσαν να υπεραποδώσουν έναντι των αμερικανικών τους αντίστοιχων στο επόμενο διάστημα ενός έως δύο μηνών, αν και προειδοποιεί για συνεχιζόμενους κινδύνους που απορρέουν από την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ και την πολιτική αστάθεια στη Γαλλία.

Ο δείκτης CAC 40 υποαπέδωσε την περασμένη εβδομάδα, μετά την κίνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης για τον προϋπολογισμό. Δημοσκόπηση του Bloomberg μεταξύ 17 στρατηγικών αναλυτών τον Αύγουστο δείχνει μέση πρόβλεψη για τον Stoxx 600 στις 556 μονάδες στο τέλος του έτους.