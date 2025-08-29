Wall Street: 4x4 μηνιαία κερδοφορία για τον S&P 500 - Απώλειες την Παρασκευή

Τον Αύγουστο, ο Dow Jones ενισχύθηκε περίπου 3%, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο άνω του 1% και ο S&P 500 πρόσθεσε σχεδόν 2%.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν οι δείκτες στην Wall Street την τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου, υποχωρώντας από το επίπεδο των χθεσινών ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις προς αποκόμιση κερδών κυρίως στις τεχνολογικές μετοχές που είχαν οδηγήσει την αγορά σε νέα ιστορικά υψηλά.

Παράλληλα, εξέτασαν τη νέα έκθεση για τον PCE που έδειξε πως οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν, κάτι που δίνει στην Fed τροφή για περαιτέρω σκέψη, παρά το γεγονός πως η πλειοψηφία της αγοράς αναμένει πως η Fed θα προχωρήσει τελικά σε μείωση των επιτοκίων στην συνεδρίαση του επόμενου μήνα.

Ο δομικός δείκτης PCE, ένα βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθείται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και εξαιρεί το κόστος των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 2,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις προσδοκίες, ωστόσο καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο εδώ και πέντε μήνες, κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο από τους επενδυτές. Σε μηνιαία βάση, αυξήθηκε 0,3%, όσο και τον περασμένο μήνα, παραμένοντας επίσης σύμφωνος με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έχασε 0,20% στις 45.544 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 1,15% στις 21.455 μονάδες. Ο S&P 500 διολίσθησε 0,61% στις 6.462 μονάδες.

Παρά την πτώση που σημείωσαν στη σημερινή συνεδρίαση, οι δείκτες ολοκλήρωσαν τον Αύγουστο με κέρδη. Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύθηκε περίπου 3%, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο άνω του 1% με ώθηση από τα ισχυρά κέρδη που κατέγραψαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί που ανακοίνωσαν τα οικονομικά αποτελέσματά τους αυτό το μήνα, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε σχεδόν 2%, πετυχαίνοντας τον τέταρτο διαδοχικό μήνα κερδοφορίας.

Η αγορά άγγιξε νέα υψηλά ενώ φτάνει σε ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο λόγω της αργίας της Δευτέρας αλλά και σε μήνα που ιστορικά ήταν κακός για τους βασικούς δείκτες αναφοράς. Ο Σεπτέμβριος ήταν ο μήνας με τις μεγαλύτερες απώλειες για τον S&P 500, τον Dow και τον Nasdaq από το 1950, σύμφωνα με το Almanac του The Stock Trader.

«Η Fed άνοιξε την πόρτα για μειώσεις επιτοκίων, αλλά το μέγεθος αυτού του ανοίγματος θα εξαρτηθεί από το εάν η αδυναμία της αγοράς εργασίας συνεχίζει να μοιάζει με μεγαλύτερο κίνδυνο από την αύξηση του πληθωρισμού», δήλωσε η Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομικής στρατηγικής της Morgan Stanley Wealth Management. «Ο σημερινός δείκτης τιμών PCE θα διατηρήσει την προσοχή στην αγορά εργασίας. Προς το παρόν, οι πιθανότητες εξακολουθούν να ευνοούν μια μείωση τον Σεπτέμβριο», τονίζει.

Η μετοχή της Nvidia διεύρυνε τις χθεσινές απώλειες, υποχωρώντας 3,3%, μετά την αναφορά της Wall Street Journal ότι ο κινεζικός γίγαντας ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba δημιούργησε ένα πιο προηγμένο τσιπ. Τα έσοδα της Alibaba για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ωστόσο το τμήμα cloud computing σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη κατά 26%, ταχύτερος ρυθμός από το 18% του προηγούμενου τριμήνου.

Σε άλλα νέα από το πεδίο της αμερικανικής οικονομίας, απότομη διεύρυνση σημείωσε το εμπορικό έλλειμμα στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, καθώς οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο, υποδηλώνοντας ότι το εμπόριο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας το τρίτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών διευρύνθηκε κατά 22,% στα 103,6 δισ. δολάρια τον περασμένο μήνα, υπερβαίνοντας κατά πολύ την πρόβλεψη των 89,45 δισ. δολαρίων σε έρευνα του Reuters. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 18,6 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 281,5 δισ. δολάρια. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,1 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 178,0 δισ. δολάρια.