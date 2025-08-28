Wall Street: Ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 6.500 μονάδες ο S&P 500

Οι επενδυτές προσπαθούν να διακρίνουν εάν πίσω από το AI boom και τις μαζικές επενδύσεις των κολοσσών της τεχνικής νοημοσύνης όπως η Nvidia, ελλοχεύει πραγματικά ο κίνδυνος της επιβράδυνσης.

Διεύρυνε το χθεσινό ρεκόρ του ο S&P 500 την Πέμπτη στην Wall Street, πιάνοντας νέα ιστορικά υψηλά, μετά από μία συνεδρίαση που ξεκίνησε με μία κάποια αβεβαιότητα και τους επενδυτές να προσπαθούν να διακρίνουν εάν πίσω από το AI boom και τις μαζικές επενδύσεις των κολοσσών της τεχνικής νοημοσύνης όπως η Nvidia, ελλοχεύει πραγματικά ο κίνδυνος της επιβράδυνσης και τι θα σημαίνει αυτό για τον κατασκευαστή των καινοτόμων chip αλλά και για ολόκληρο τον περίοπτο κλάδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones σημείωσε κέρδη 0,16% στις 45.640 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,38% στις 6.506 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 0,53% στις 21.705 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia - η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του S&P 500- έκλεισε στο -0,82% με τους επενδυτές να δείχνουν πως θέλουν να ξεψαχνίσουν περαιτέρω τα δεδομένα της εταιρείας που έδειξαν πως τα κέρδη β' τριμήνου «εκτοξεύτηκαν» κατά 59% σε 26,42 δισ. δολάρια ή 1,05 δολάρια ανά μετοχή, από 16,6 δισ. δολάρια ή 67 σεντς ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε πως η δραστηριότητα του τεχνολογικού κολοσσού στα data centers παραμένει ισχυρή, καθώς σημείωσε άνοδο 56% στα 41,1 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση. Οι πιο απαιτητικοί αναλυτές ανέμεναν ακόμα καλύτερα νούμερα από την εταιρεία, γι' αυτό και τα έσοδα ύψους 54 δισ. δολ. που προβλέπει η εταιρεία για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο, δεν τους ικανοποίησε απόλυτα, αφού πολλοί εκτιμούσαν ως ταβάνι ακόμη και τα 60 δισ. δολ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η εκτίμηση για το guidance του τρίτου τριμήνου, δεν περιλάμβανε τις πωλήσεις προς την Κίνα, λόγω της αβεβαιότητας που έχουν προκαλέσει οι δασμοί. Εάν επιτευχθεί συμφωνία που να περιλαμβάνει την Κίνα και την κυβέρνηση Τραμπ, τότε τα έσοδα θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα, τονίζουν.

«Η Nvidia δεν συμπεριέλαβε την Κίνα στις προβλέψεις της, ορισμένοι ήλπιζαν ότι θα υπήρχαν κάποιες πωλήσεις στην Κίνα, ίσως μια λίγο πιο σταθερή τάση», ανέφερε ο Ben Reitzes, επικεφαλής της τεχνολογικής έρευνας στη Melius, στο μιλώντας στο CNBC. «Η ανάπτυξη εκτός Κίνας ήταν πραγματικά καλή», πρόσθεσε. «Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη το τέταρτο τρίμηνο» τόνισε.

Στο πεδίο της οικονομίας, μία ημέρα πριν από τη δημοσίευση του αγαπημένου δείκτη τιμών PCE της Fed, η αμερικανική οικονομία έδειξε πως αναπτύχθηκε με ταχύτερους ρυθμούς το δεύτερο τρίμηνο, περισσότερο απ' ότι είχε αναφερθεί στην αρχική εκτίμηση, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα ενόψει της συνεδρίασης πολιτικής της Fed τον επόμενο μήνα. Συγκεκριμένα,, το ΑΕΠ των ΗΠΑ αναπτύχθηκε κατά 3,3% κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση του Υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη, έναντι της αρχικής εκτίμησης που ήταν 3%. Οι οικονομολόγοι της HSBC ανέμεναν ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα αναθεωρηθεί στο 3,2%.

Επίσης, μία ιστορική διαμάχη για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ ξεκίνησε σήμερα, αφού η κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ κατέθεσε αγωγή την Πέμπτη, αμφισβητώντας την προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να την απολύσει από το αξίωμά της. Συγκεκριμένα, η Κουκ υπέβαλε την αγωγή την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, όπως αναφέρει το Bloomberg.