ΗΠΑ: Διευρύνθηκε απρόσμενα το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο - Αύξηση των εισαγωγών

Το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών διευρύνθηκε κατά 22,% στα 103,6 δισ. δολάρια τον περασμένο μήνα, υπερβαίνοντας κατά πολύ την πρόβλεψη των 89,45 δισ. δολαρίων σε έρευνα του Reuters.

Διευρύνθηκε απότομα το εμπορικό έλλειμμα στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, καθώς οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο, υποδηλώνοντας ότι το εμπόριο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας το τρίτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών διευρύνθηκε κατά 22,% στα 103,6 δισ. δολάρια τον περασμένο μήνα, υπερβαίνοντας κατά πολύ την πρόβλεψη των 89,45 δισ. δολαρίων σε έρευνα του Reuters.

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 18,6 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 281,5 δισ. δολάρια. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,1 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 178,0 δισ. δολάρια.

Η μείωση των εισαγωγών οδήγησε σε απότομη συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο πρόσθεσε ένα ρεκόρ 4,95 ποσοστιαίων μονάδων στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά την περίοδο αυτή.

Η οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,3% το τελευταίο τρίμηνο. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,5% το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, επιβαρυμένο από την απότομη επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος, η οποία προκλήθηκε από τις επιχειρήσεις που προχώρησαν σε εισαγωγές με ρεκόρ ρυθμό πριν από την εφαρμογή των δραστικών δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

