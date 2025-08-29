Ευρωαγορές: Back to back θετικός μήνας για τον Stoxx 600

Υποχώρησε ο Stoxx 600 την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας την πρώτη εβδομάδα απωλειών στο μήνα που φεύγει, με τις βρετανικές τράπεζες να αποτελούν «βαρίδι» στο ταμπλό.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου, με τους επενδυτές να επεξεργάζονται μία πληθώρα στοιχείων για τον πληθωρισμό μεγάλων οικονομιών της περιοχής, τα οποία δημοσιεύονται μία εβδομάδα πριν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για την Ευρωζώνη.

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,64% στις 550,14 μονάδες, ολοκληρώνοντας την πρώτη εβδομάδα απωλειών στο μήνα που φεύγει. Ωστόσο, έκλεισε με κέρδη 0,7% τον Αύγουστο, καταγράφοντας την πρώτη θετική, back to back, μηνιαία απόδοση από τον Φεβρουάριο.

Οι αμυντικές μετοχές σκαρφάλωσαν ψηλότερα, με τις γερμανικές Rheinmetall, Hensoldt και Renk ενισχύονται πάνω από 3% αφότου ο καγκελάριος Μερτς εμφανίστηκε απαισιόδοξος σχετικά με την συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε 0,82% στις 5.352 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 0,76% στις 7.703 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX διολίσθησε 0,53% στις 23.917 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,32% στις 9.187 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε στο -0,59% στις 42.196 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έχασε 0,94% στις 14.936 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές των βρετανικών τραπεζών NatWest και Lloyds υποχώρησαν σχεδόν 5% και 3,3% αντίστοιχα ενώ πτώση 2,2% κατέγραψε και η Barclays έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times που μετέδωσε ότι η υπουργός οικονομικών της χώρας ενδεχομένως να στοχοποιήσει τον κλάδο προκειμένου να δώσει ώθηση στην οικονομία.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός της Γαλλίας αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο και ανήλθε στο 0,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας INSEE.

Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,1%, με πτώση από το 2,5% του Φεβρουαρίου λόγω των χαμηλότερων τιμών στις μεταφορές. Από την άλλη, οι τιμές ενέργειας μειώθηκαν κατά 6,2% μετά από πτώση 7,2% τον προηγούμενο μήνα, λόγω των πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με την INSEE.

Από την άλλη, ο πληθωρισμός στην Ισπανία παρέμεινε σταθερός στο 2,7% τον Αύγουστο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (INE), όπως εκτιμούσαν και οι αναλυτές. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας ανήλθε στο 2,4%.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός στη Γερμανία έτρεξε με ρυθμό 2,1% τον Αύγουστο, προσθέτοντας στην απαισιοδοξία που επικρατεί για την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μετά και τα στοιχεία που έδειξαν ότι οι άνεργοι ξεπέρασαν τα 3 εκατ. για πρώτη φορά από το 2015. Οι αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 2% από 1,8% τον Ιούλιο.