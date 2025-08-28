Σε υψηλό πέντε εβδομάδων ο χρυσός

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε υψηλό πέντε εβδομάδων την Πέμπτη, υποστηριζόμενες από ένα πιο ήπιο δολάριο και ροές ασφαλών καταφυγίων, λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε υψηλό πέντε εβδομάδων την Πέμπτη, υποστηριζόμενες από ένα πιο ασθενές δολάριο αλλά και την άνοδο της ζήτησης για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών σχετικά για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot σημείωσε άνοδο κατά 0,6% στα 3.416,14 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 23 Ιουλίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 3.466,10 δολάρια.

Ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε κατά 0,5%, καθιστώντας τον χρυσό σε τιμή δολαρίου, πιο προσιτό για τους αγοραστές του εξωτερικού.

«Ο χρυσός ανεβαίνει σιωπηλά αλλά σταθερά εδώ και πάνω από μία εβδομάδα, εν μέρει λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Fed. Η πίεση του Τραμπ… προκαλεί ανησυχία ότι η FOMC μπορεί να μειώσει τα επιτόκια ταχύτερα και να τα διατηρήσει χαμηλά για περισσότερο διάστημα, κάτι που είναι θετικό για τον χρυσό», δήλωσε ο ανεξάρτητος trader μετάλλων Τάι Γουόνγκ.

Οι αγορές εκτιμούν αυτήν την στιγμή πως υπάρχει πιθανότητα άνω του 87% για μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα τα στοιχεία της Παρασκευής για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες (PCE), ένα βασικό δείκτη πληθωρισμού για την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

Η κυβερνήτης της Fed, Λίζα Κουκ, υπέβαλε αγωγή ισχυριζόμενη ότι ο Τραμπ δεν έχει την εξουσία να την απομακρύνει από το αξίωμα της, ξεκινώντας μια νομική μάχη που θα μπορούσε να ανατρέψει τους καθιερωμένους κανόνες σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι βραχυπρόθεσμα είναι ανοδική η τιμή του χρυσού. Θα έλεγα κάπου γύρω στα 3.700 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο Ντάνιελ Παβιλόνις, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην RJO Futures.

Στα άλλα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε κατά 1,2% στα 39,09 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο σημείο του από τις 25 Ιουλίου.