Morgan Stanley για Fed: Πενήντα-πενήντα μια μείωση επιτοκίου τον Σεπτέμβριο

Αν και οι αγορές προεξοφλούν μια πιθανότητα άνω του 80% ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, στην πραγματικότητα οι πιθανότητες είναι κοντά στο 50%, αναφέρει σε ανάλυσή της η επικεφαλής της Morgan Stanley Wealth Management, Lisa Shalett.

Όπως λέει η Shalett, ο επικεφαλής της Fed άφησε να εννοηθεί στην ετήσια ομιλία του στο Jackson Hole ότι ένας κύκλος μειώσεων επιτοκίων θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Επίσης, αναγνωρίζει ότι η Fed δέχεται πολιτικές πιέσεις ώστε να χαλαρώσει τη νομισματική της πολιτική, και ότι έχει υπάρξει κάποια επιβράδυνση στην αγορά εργασίας. Συνολικά, ωστόσο, θεωρεί ότι τα επιχειρήματα υπέρ μιας μείωσης επιτοκίων δεν επαρκούν και εκτιμά ότι οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς.

Το ζητούμενο είναι, όπως λέει, να εντοπίσουμε ποια προβλήματα θα προσπαθούσε να λύσει η Fed με μια χαλάρωση της πολιτικής της. Και εξηγεί ότι υπάρχουν τέσσερα «μέτωπα» που δεν δικαιολογούν μείωση επιτοκίων.

Κατά πρώτον, η ονομαστική ανάπτυξη του ΑΕΠ παραμένει ισχυρή. Το ποσοστό ανεργίας δεν είναι υψηλότερο από πέρυσι, οι λιανικές πωλήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street, ενώ οι επενδυτές δείχνουν πεπεισμένοι ότι η οικονομία παραμένει ανθεκτική, κρίνοντας από την εντυπωσιακή υπεραπόδοση των «κυκλικών» μετοχών σε σχέση με τις «αμυντικές».

Κατά δεύτερον, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες είναι οι πιο ευνοϊκές από τον Μάιο του 2022 και έχουν στην πραγματικότητα χαλαρώσει από τον Απρίλιο και μετά. Η έκδοση εταιρικών ομολόγων βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, τα spreads παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 ετών και η διαθεσιμότητα τραπεζικής χρηματοδότησης είναι η καλύτερη των τελευταίων δύο ετών. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ενός ισχυρού και σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος με άφθονη ρευστότητα.

Κατά τρίτον, η σταθερότητα στις αγορές είναι αξιοσημείωτη. Οι μετοχές καταγράφουν ιστορικά υψηλά, και η μεταβλητότητα παραμένει χαμηλή. Σε αντίθεση με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 ή τις αναταράξεις στην αγορά repos το 2018 και 2019, οι αγορές δεν πιέζουν τη Fed να μειώσει τα επιτόκια. Αντίθετα, οι περισσότεροι επενδυτές προσβλέπουν σε απορρύθμιση και ευκολότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες, γεγονός που πιθανότατα θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα.

Τέλος, ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, κάτι που μπορεί να αποτελεί πρόβλημα, αλλά δεν αποτελεί λόγο για μειώσεις επιτοκίων. Αν και οι πλήρεις επιπτώσεις των δασμών δεν έχουν ακόμη φανεί στα στοιχεία, καθώς οι νέοι συντελεστές εφαρμόστηκαν μόλις στις αρχές Αυγούστου, οι καταναλωτές δεν είναι αισιόδοξοι. Οι προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό τον επόμενο χρόνο εκτινάχθηκαν στο 4,9% στην τελευταία έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Η Shalett καταλήγει λέγοντας ότι, παρόλο που κάποιοι θα υποστηρίξουν ότι τα χαμηλότερα επιτόκια της Fed θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν την αγορά κατοικίας, η Fed ελέγχει άμεσα μόνο τα πολύ βραχυπρόθεσμα επιτόκια, ενώ τα επιτόκια στεγαστικών δανείων καθορίζονται από τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα. Και οι αποδόσεις των 30ετών τίτλων έχουν αυξηθεί, αντανακλώντας την ανησυχία των επενδυτών για τη βιωσιμότητα των ελλειμμάτων και του χρέους των ΗΠΑ, καθώς και την αυξανόμενη παγκόσμια προσφορά μακροπρόθεσμου χρέους, η οποία μπορεί να επιβαρύνει τη ζήτηση για ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου.

Εν τέλει, τα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο θα είναι αυτά που θα δώσουν στους επενδυτές μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις προοπτικές της οικονομίας και την πιθανότητα μείωσης επιτοκίων.