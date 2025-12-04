Τσιάρας για πληρωμές αγροτών: Έχουν δοθεί ήδη 500 εκατ. ευρώ για 4 προγράμματα

«Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι - το έχουμε αποδείξει», ανέφερε στο Alpha Radio ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι - το έχουμε αποδείξει», ανέφερε στο Alpha Radio ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σχολιάζοντας τοποθετήσεις αγροτών που δεν επιθυμούν συνάντηση.

Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Τσιάρας σημείωσε, ότι το ΥΠΑΑΤ έχει διατηρήσει σταθερά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποίηση. «Έχουμε πει πολλές φορές ότι η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή. Έχουμε συναντηθεί με πολλούς φορείς και συλλόγους και είμαστε εδώ για να δούμε με σοβαρότητα και ρεαλισμό ποια ζητήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ποια είναι τα περιθώρια για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση» υπογράμμισε.

Σχετικά με τις πληρωμές δήλωσε ότι «ομαλοποιούνται», επισημαίνοντας πως «έχουν δοθεί ήδη ποσά για τέσσερα προγράμματα που συνολικά αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ».

Για το Μέτρο 23 σημείωσε ότι η πληρωμή του έχει προγραμματισθεί για την ερχόμενη εβδομάδα. Είπε επίσης ότι γίνεται προσπάθεια ώστε η βασική ενίσχυση να εξοφληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, όπως και οι εκκρεμότητες προηγούμενου έτους. Παράλληλα, «οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ θα πληρωθούν για πρώτη φορά εντός του ίδιου έτους και όχι του επόμενου», με συνολικό ποσό 120 εκατ. ευρώ.

«Είναι ποσά που θα ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «να μπούμε σε μια περίοδο ομαλοποίησης όλων των προβλημάτων του προηγούμενου διαστήματος».

Για την παρακράτηση από τον ΕΛΓΑ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι «όλοι οι παραγωγοί που είδαν παρακράτηση, έχουν υπογράψει προκειμένου να γίνει», ενώ όσοι δεν υπέγραψαν «καλούνται να πληρώσουν την ασφαλιστική τους εισφορά μέχρι τις 30/03/2026».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ, σημείωσε ότι λόγω της ανησυχίας που εκφράστηκε από τον αγροτικό κόσμο «ο πρωθυπουργός ζήτησε να εξετάσουμε την παράταση της δεσμευμένης τιμής», μια διαδικασία που «θα εξεταστεί συνολικά από την κυβέρνηση».

Τέλος, για τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο επισήμανε ότι «η κυβέρνηση έκανε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν: Νομοθέτησε την επιστροφή χωρίς πλαφόν στο ποσό. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα χρήματα στους αγρότες και ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στην επιστροφή συν 50%», αυξάνοντας το αρχικό πλαφόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ