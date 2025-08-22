Tesla: Αύξησε 15.000 δολάρια την τιμή του πιο ακριβού Cybertruck στις ΗΠΑ

Ακριβότερα κατά 15.000 δολάρια θα πουλά η Tesla το πιο ακριβό μοντέλο Cybertruck στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, η έκδοση Cyberbeast, η οποία κοστίζει πλέον 114.990 δολάρια, συνοδεύεται από ένα νέο "Πακέτο Πολυτελείας". Για τα επιπλέον χρήματα, η εταιρεία προσφέρει την λεγόμενη Full Self-Driving (επιβλεπόμενη) λειτουργία, η οποία συνήθως κοστίζει 8.000 δολάρια, καθώς και απεριόριστη υπερφόρτιση, ένα τετραετές premium πακέτο υπηρεσιών και premium συνδεσιμότητα. Οι τιμές άλλων μοντέλων Cybertruck παρέμειναν αμετάβλητες.

Η τιμολόγηση του μοντέλου είναι πολύ υψηλότερη από την τιμή εκκίνησης των περίπου 40.000 δολαρίων που είχε ανακοινώσει ο Έλον Μασκ το 2019. Ωστόσο, όταν κυκλοφόρησε με καθυστέρηση στα τέλη του 2023, η Tesla όρισε το βασικό μοντέλο στα 60.990 δολάρια.

Η αύξηση της τιμής έρχεται την ώρα που οι πωλήσεις του Cybertruck είναι υποτονικές. Στο δεύτερο τρίμηνο κατέγραψε τα χειρότερα στοιχεία πωλήσεων σε ένα χρόνο, με μόλις 4.306 μονάδες να βρίσκουν νέους ιδιοκτήτες.

Η Tesla έλαβε μια παρόμοια περίπλοκη απόφαση για τα Model S και Model X που παρουσιάζουν χαμηλές πωλήσεις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Η εταιρεία πρόσθεσε το ίδιο υποχρεωτικό πακέτο Luxe στις εκδόσεις και των δύο μοντέλων, αυξάνοντας την τελική τιμή κατά 10.000 δολάρια.

Με την υποτονική απόδοση πωλήσεων των Model S, Model X και Cybertruck, η Tesla βασίζεται εδώ και καιρό στα Model 3 και Model Y για να βγάλει χρήματα. Ωστόσο, η απόφαση να κάνει τα πιο ακριβά αυτοκίνητά της ακόμη πιο ακριβά, γεμίζοντάς τα με χαρακτηριστικά που οι άνθρωποι δεν θέλουν, δεν βοηθάει τα πράγματα σύμφωνα με τους αναλυτές.