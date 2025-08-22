Κέρδη άνω του 1% για τον χρυσό με ώθηση από τα σχόλια Πάουελ

Ο χρυσός στην αγορά spot και τα futures του χρυσού ενισχύθηκαν 1,1%, αντίστοιχα.

Ανέκαμψαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή από τις χθεσινές οριακές απώλειες, υποστηριζόμενες από την τόνωση των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο, μετά τα σήματα του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, στο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας του Jackson Hole.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 1,1% στα 3.373,89 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού σημείωσαν αντίστοιχη άνοδο κατά 1,1% στα 3.418,50 δολάρια.

Το δολάριο υποχώρησε κατά 1%.

Ο πρόεδρος της Fed άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων. Ωστόσο, ο Πάουελ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων και άφησε να εννοηθεί ότι η Fed θα προχωρά με προσοχή (σ.σ. το οποίο σημαίνει πιθανότατα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και όχι 50 μονάδες βάσης όπως περιμένει μερίδα αναλυτών) καθώς συνεχίζει να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δασμών και των «σαρωτικών αλλαγών» σε φορολογία και μεταναστευτική πολιτική στην οικονομία.

«Το βασικό μας επιτόκιο βρίσκεται πλέον 100 μονάδες πιο κοντά σε ένα ουδέτερο επίπεδο σε σχέση με ένα χρόνο πριν και η σταθερότητα του ποσοστού ανεργίας καθώς και άλλων δεικτών της αγοράς εργασίας μας επιτρέπουν να προχωρούμε προσεκτικά καθώς εξετάζουμε αλλαγές στην πολιτική μας. Παρ’ όλα αυτά και καθώς η νομισματική πολιτική παραμένει σε περιοριστικό έδαφος, οι βασικές προοπτικές και η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων ενδέχεται να δικαιολογούν προσαρμογές στη στάση μας»,

Από την άλλη, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι για αύξηση της ανεργίας αλλά και ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος, κάτι το οποίο θέτει την Fed σε «δύσκολη θέση».

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε άνοδο 2,2% στα 39,01 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 0,7% στα 1.362,90 δολάρια και το παλλάδιο πρόσθεσε 1,4% στα 1.125,53 δολάρια.