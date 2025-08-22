ΧΑ: Μικρά κέρδη για τον ΓΔ, αρνητικό το εβδομαδιαίο πρόσημο

Με μικρά κέρδη έκλεισε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών, περιορίζοντας τις εβδομαδιαίες απώλειες. Ενισχυμένος 1% ο ΔΤΡ, όπου ξεχώρισε η άνοδος της Alpha Bank.

Με μικρά κέρδη έκλεισε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών, με την εικόνα της συνεδρίασης να μη διαφοροποιείται σε σχέση με το μοτίβο… αναμονής των προηγούμενων ημερών.

Κινούμενος με θετικό πρόσημο σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, και σε στενό εύρος διακύμανσης, ο ΓΔ σε επίπεδο κλεισίματος παρέμεινε εντός της ζώνης (2.090-2.130) στην οποία κινείται από τις 11 Αυγούστου και έπειτα. Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε απώλειες 1,05%, καθώς μετά το -1,59% της Δευτέρας 18 Αυγούστου κατάφερε να καλύψει ένα μικρό μόνο μέρος των απωλειών.

Δεν έλειψαν από το ταμπλό οι επιλεκτικές κινήσεις, τόσο σε επίπεδο κατοχύρωσης κερδών όσο και τοποθετήσεων, ενώ σημαντικό μέρος της ρευστότητας δείχνει να επανατοποθετείται, κυρίως σε τίτλους της περιφέρειας.

Από την ερχόμενη εβδομάδα η αγορά μπαίνει ξανά, σταδιακά, σε ρυθμούς ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, κι έτσι εγχώριοι καταλύτες θα διαμορφώσουν την εικόνα, τουλάχιστον σε επίπεδο μεμονωμένων τίτλων.

Εκτός συνόρων, ο καταλύτης που «έχασε» το Χρηματιστήριο της Αθήνας λόγω timing, ήταν η ομιλία του διοικητή της Fed, ο οποίος εξέπεμψε σήμα μείωσης επιτοκίων. Η αντίδραση των αγορών ήταν αστραπιαία, με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να ενισχύονται άνω του 1,5%, ενώ και οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες διεύρυναν τα κέρδη τους. Ως εκ τούτου, δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν το ΧΑ στο άνοιγμα της Δευτέρας κινηθεί σε μια αντίστοιχη κατεύθυνση.

Κατά τα άλλα, το κλείσιμο της Παρασκευής βρήκε τον ΓΔ στις 2.103,93 μονάδες, με άνοδο 0,33%, σε μία συνεδρίαση με τζίρο 193 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 6,80 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Εντονότερη η άνοδος του δείκτη των τραπεζών, κυρίως χάρη στην Alpha Bank, ο οποίος ενισχύθηκε 1,03% και έκλεισε στις 2.305,13 μονάδες, πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας.

Στο σύνολο του ταμπλό 60 μετοχές ενισχύθηκαν, ισάριθμες υποχώρησαν, ενώ 33 διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσαν ο τίτλος της Σαράντης, ενισχυμένος 3,24% στα 14,64 ευρώ, και της Alpha Bank που έκλεισε στα 3,56 ευρώ με άνοδο 2,83%. Viohalco και ΔΑΑ ακολούθησαν με κέρδη 1,68% και 1,66% αντίστοιχα, ενώ άνω του 1% ενισχύθηκε και η Helleniq Energy στα 8,72 ευρώ.

Στο +0,96% το κλείσιμο για τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Eurobank, στα 23,12 ευρώ και 3,45 ευρώ αντίστοιχα. Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Cenergy (+0,72%), Aegean (+0,69%), Τιτάν (+0,66%), ΕΤΕ (+0,55%), Τρ. Πειραιώς (+0,37%) και ΟΠΑΠ (+0,20%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Metlen και Jumbo με απώλειες 1,67% και 1,14% αντίστοιχα, η Coca-Cola HBC υποχώρησε 0,96% στα 45,32 ευρώ, ενώ με οριακές απώλειες ολοκλήρωσαν οι ΟΤΕ -0,18%), Motor Oil (-0,15%) και Lamda Development (-0,14%).

Αξιόλογες κινήσεις και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου οι Άβαξ και Ελλάκτωρ ενισχύθηκαν 5,13% και 4,49% αντίστοιχα, ενώ ακολούθησαν με κέρδη της τάξης του 3% οι Intracom και Alumil. Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Quest και Πλαστικά Θράκης, υποχωρώντας 1,93% και 1,76% αντίστοιχα.