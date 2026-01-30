ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε 3 εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης Έπστιν

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς διευκρίνισε ότι σε αυτήν την τελευταία «παρτίδα» περιλαμβάνονται περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 φωτογραφίες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θεωρείται «πορνογραφικό υλικό».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα τη δημοσιοποίηση σχεδόν τριών εκατομμυρίων εγγράφων που αφορούν τον Τζέφρι Έπστιν, στην τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να συμμορφωθεί με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο και απαιτούσε να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία της υπόθεσης μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς διευκρίνισε ότι σε αυτήν την τελευταία «παρτίδα» περιλαμβάνονται περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 φωτογραφίες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θεωρείται «πορνογραφικό υλικό». Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε είπε ότι έχουν καλυφθεί τα πρόσωπα των γυναικών που εικονίζονται στα βίντεο και τις φωτογραφίες, εκτός από εκείνο της συνεργού του Έπστιν, της Γκισλέν Μάξγουελ, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη δώσει στη δημοσιότητα, από τα τέλη Δεκεμβρίου, δεκάδες χιλιάδες έγγραφα. Τότε, το υπουργείο σημείωνε ότι απαιτούνταν «πολλές εβδομάδες» για να μελετηθούν τα υπόλοιπα αρχεία, ανακοινώνοντας ότι επρόκειτο για «περισσότερες από πέντε εκατομμύρια σελίδες», που ενδεχομένως σχετίζονταν με την υπόθεση και είχαν συλλεχθεί από έναν εισαγγελέα της Νέας Υόρκης και την ομοσπονδιακή αστυνομία.

Ο νόμος επέτρεπε κάποιες διαγραφές στα αρχεία, μεταξύ άλλων και για την προστασία των θυμάτων. Όμως τα έγγραφα που δόθηκαν προηγουμένως στη δημοσιότητα ήταν σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα, σε κάποιες περιπτώσεις διαγραμμένα εξ ολοκλήρου.

Πάντως, τα προηγούμενα αρχεία έριξαν κάποιο φως στο δίκτυο που είχε αναπτύξει ο πάμπλουτος Νεοϋορκέζος χρηματιστής, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, πριν ξεκινήσει η δίκη του με την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων κοριτσιών. Ωστόσο, προκάλεσαν περισσότερα ερωτηματικά αντί να δώσουν απαντήσεις, για παράδειγμα για την ύπαρξη πιθανών συνεργών του Έπστιν πέραν της Μάξγουελ, η οποία εκτίει ήδη ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους πιέζοντας για τη δημοσιοποίηση αυτού του τεράστιου αρχείου που περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικαστικά έγγραφα και άλλα, παρά τις αντιρρήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές οι επιφυλάξεις του προέδρου εξόργισαν ορισμένους από τους υποστηρικτές του, που εξακολουθούν να βλέπουν στην υπόθεση Έπστιν την επιβεβαίωση των «θεωριών συνωμοσίας» που έχουν υιοθετήσει.

Μεταξύ των εγγράφων που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα υπάρχουν και ορισμένα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην πρώτη υπόθεση Έπστιν. Τότε, σχεδόν πριν από 20 χρόνια, εισαγγελείς στη Φλόριντα του άσκησαν δίωξη για εξώθηση ανηλίκων σε πορνεία. Το 2008, κατόπιν μυστικής συμφωνίας με έναν εισαγγελέα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 μηνών, χωρίς να γίνει δίκη.

Τον Δεκέμβριο δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες του Έπστιν με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον ενώ επιβεβαιώθηκε και η στενή σχέση που διατηρούσε παλαιότερα με τον Τραμπ, ο οποίος δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κάποιο αδίκημα σχετικό με εκείνα του πρώην φίλου του. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχεται ότι τον συναναστρεφόταν τη δεκαετία του 1990 αλλά διέκοψε κάθε σχέση μαζί του πριν εμπλακεί ο Έπστιν με τη δικαιοσύνη. Πέρσι τον Ιανουάριο διαβεβαίωνε ότι δεν ταξίδεψε ποτέ με το ιδιωτικό αεροπλάνο του επιχειρηματία, ωστόσο το όνομά του εμφανίζεται οκτώ φορές στη λίστα επιβατών, μεταξύ 1993-96.

