Οι πάλε ποτέ «παρίες» των ευρωπαϊκών ομολόγων πλέον ανταγωνίζονται τα γαλλικά και γερμανικά

Πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, ο Guillermo Felices βοηθούσε πελάτες να διαχειριστούν την κρίση κρατικού χρέους στην Ευρώπη. Τώρα, προτείνει με ενθουσιασμό τα ομόλογα που τότε βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης.

Η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, οι οποίες είχαν σχεδόν καταρρεύσει υπό το βάρος του χρέους τους το 2011, έχουν από τότε μετατραπεί σε κορυφαίες επιλογές για εταιρείες όπως η PGIM Fixed Income, όπου εργάζεται ο Felices ως επενδυτικός στρατηγικός στο Λονδίνο.

Οι συστάσεις του αντικατοπτρίζουν τη σημαντική αλλαγή που έχει συμβεί στην ιεραρχία της αγοράς χρέους στην περιοχή. Η ανάκαμψη των χωρών αυτών περιφέρειας της Ευρώπης έχει διαρκέσει χρόνια και καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν την πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τα ομόλογά τους θεωρούνται όλο και περισσότερο ως υγιείς εναλλακτικές σε σχέση με το χρέος των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, τα ομόλογα της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας αποδίδουν πλέον λιγότερο από τη Γαλλία, ενώ η Ιταλία είναι σε πορεία να ξεπεράσει τη Γερμανία και τη Γαλλία για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά σε συνολικές αποδόσεις - ισοφαρίζοντας τη μεγαλύτερη συνεχόμενη περίοδο επιτυχιών στην ιστορία.

«Μετά την κρίση, η ιστορία ήταν πάντα ότι η Ευρώπη δύσκολα θα ανακάμψει», είπε ο Felices, αναφερόμενος στην ιστορικά της αργή ανάπτυξη, τις υπερβολικές δημόσιες δαπάνες και τις διαμάχες μεταξύ των κρατών μελών. «Αυτό ισχύει λιγότερο πλέον, ιδιαίτερα όσον αφορά την υπερβολική δημοσιονομική σπατάλη, ενώ οι ΗΠΑ κινούνται πιο ανορθόδοξα».

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχουν δεχτεί πιέσεις φέτος, κυρίως τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ένα πακέτο επιθετικών δασμών στο εμπόριο. Επίσης, οι ανησυχίες για το δημοσιονομικό μέλλον των ΗΠΑ έχουν αναζωπυρωθεί.

Η ελκυστικότητα των ομολόγων της περιφέρειας της Ευρώπης οφείλεται στην οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία, η οποία έχει ξεπεράσει την ανάπτυξη των μεγάλων οικονομιών της περιοχής, όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας. Η Ισπανία αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξαίρεση, με αναμενόμενη ανάπτυξη περίπου 2,5% φέτος, που είναι πάνω από διπλάσια σε σχέση με το σύνολο της ευρωπαϊκής ένωσης.

Η έκθεση των επενδυτών στις χώρες της περιφέρειας της Ευρώπης παραμένει κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με μηνιαία έρευνα της Bank of America που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.

Η στροφή της Γερμανίας

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο καμπής ήρθε τον Μάρτιο, όταν η Γερμανία εγκατέλειψε δεκαετίες δημοσιονομικής λιτότητας και δεσμεύτηκε να επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στην άμυνα και τις υποδομές. Παρότι αυτό θεωρείται ζωτικός καταλύτης για την ανάπτυξη της ΕΕ, η επερχόμενη πλημμυρίδα ομολόγων της Γερμανίας έχει κάνει ορισμένους επενδυτές επιφυλακτικούς και έχει πιέσει τις τιμές του γερμανικού χρέους.

«Προτιμούμε χώρες με ισχυρή ανάπτυξη και που δεν έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τόσο πολύ όσο η Γερμανία», δήλωσε ο Niall Scanlon, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στην Mediolanum International Funds Limited. Η Ισπανία είναι η «καλύτερη επιλογή» του, αν και φέτος προτιμά και την Ιταλία.

Από την άλλη, η Γαλλία, που παλαιότερα θεωρούνταν ως ο οικονομικός αντίπαλος της Γερμανίας, πλέον αποφεύγεται από πολλά ομολογιακά κεφάλαια. Το κλίμα των επενδυτών επιδεινώθηκε πέρυσι μετά από ανεξέλεγκτες δημόσιες δαπάνες που άφησαν τη χώρα με το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ευρωζώνη. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 τους επόμενους μήνες ενδέχεται να προκαλέσουν νέα αστάθεια.

Ως αποτέλεσμα, η διαφορά στο κόστος δανεισμού μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας έχει μειωθεί: οι επενδυτές ζητούν μόλις 12 μονάδες βάσης επιπλέον απόδοση για να δανείσουν την Ιταλία για 10 χρόνια αντί της Γαλλίας - η μικρότερη διαφορά εδώ και δύο δεκαετίες.

«Προτιμούμε την Ιταλία και την Ισπανία αντί της Γαλλίας και της Γερμανίας», δήλωσε ο Sachin Gupta, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Pacific Investment Management, ένα μεγάλο όνομα στα ομόλογα. Η υπεραπόδοση της περιφέρειας «μπορεί να συνεχιστεί, ακόμα και μετά από την μεγάλη πορεία που έχει κάνει», πρόσθεσε.

Σε ομιλία του τον Ιούνιο, ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, τόνισε τη σχετική σταθερότητα των ομολόγων της ευρωζώνης φέτος, παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις τιμών σε άλλες αγορές χρέους. Αυτό οφείλεται πιθανώς σε παράγοντες όπως οι εισροές κεφαλαίων από εγχώριους και παγκόσμιους επενδυτές που μείωσαν την έκθεσή τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και στη «κοινή δέσμευση» για δημοσιονομική υπευθυνότητα σε ολόκληρο το μπλοκ, εξήγησε ο Λέιν.

Ωστόσο, τα ομόλογα της περιφέρειας έχουν ήδη σημειώσει τέτοια άνοδο που οι πιθανοί αποδόσεις δεν είναι τόσο ελκυστικές όσο παλαιότερα. Η περίπτωση της Ελλάδας είναι χαρακτηριστική — πριν από λιγότερο από τρία χρόνια, τα 10ετή ομόλογά της απέδιδαν πάνω από 5%, ενώ τώρα το επιτόκιο έχει μειωθεί περίπου στο 3,30%.

«Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς έχει γίνει», είπε ο Gareth Hill, ανώτερος διαχειριστής κεφαλαίων στην Royal London Asset Management. Υπάρχει ακόμα κάποια διστακτικότητα μεταξύ των Αμερικανών επενδυτών να επεκταθούν στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων πέρα από τα γερμανικά bunds, τα οποία διατηρούν τη θέση τους ως το ασφαλές καταφύγιο της περιοχής. Ο Ales Koutny, επικεφαλής διεθνών επιτοκίων στην Vanguard, ανέφερε ότι, αν και η ζήτηση από τις ΗΠΑ έχει αυξηθεί, τα bunds απορρόφησαν «το μεγαλύτερο μέρος» των εισροών.

Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι οι χώρες της περιφέρειας θα επιστρέψουν στην οικονομική στασιμότητα, εκτός αν υπάρξει νέα οικονομική κρίση ή απότομη απόκλιση από τη δημοσιονομική πειθαρχία, σύμφωνα με τον Hill της Royal London.

Η Kristina Hooper, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Man Group Plc, υποστηρίζει πως - με την κατάλληλη αξιολόγηση - υπάρχουν πολλές ευκαιρίες πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα.

«Ήρθε η ώρα να διαφοροποιηθούμε, έστω και με μέτρο, από τις ΗΠΑ», δήλωσε από τη Νέα Υόρκη. Οι χώρες της περιφέρειας «τα πάνε καλά και τα ομόλογά τους δείχνουν πολύ πιο ελκυστικά από ό,τι παλιά», πρόσθεσε.

