Πέμπτο διαδοχικό έτος κερδοφορίας για την Seanergy Maritime Holdings αποκαλύπτουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, με την εταιρεία να ανακοινώνει μέρισμα 0,20 δολαρίων ανά μετοχή για το δ' τρίμηνο.

Πρόκειται για το 17ο συνεχόμενο τριμηνιαίο μέρισμα της Seanergy στο πλαίσιο της πολιτικής επιστροφής κεφαλαίου της, με το συνολικό μέρισμα για το 2025 να ανέρχεται στα 0,43 δολάρια ανά μετοχή.

Αναλυτικότερα, τα καθαρά έσοδα της Seanergy Maritime ανήλθαν στα 158,1 εκατ. δολάρια το 2025, από 167,5 εκατ. δολάρια το 2024. Τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ήταν 21,2 εκατ. δολάρια και 26,7 εκατ. δολάρια αντίστοιχα, σε σύγκριση με 43,5 εκατ. δολάρια και 48,8 εκατ. δολάρια για το 2024. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το δωδεκάμηνο ανήλθε σε 81,7 εκατ. δολάρια έναντι των 98,4 εκατ. δολαρίων του 2024. Το ημερήσιο ποσοστό TCE του στόλου για το 2025 ανήλθε στα 20.937 δολάρια, από 25.063 δολάρια το 2024. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων των πλοίων (OPEX) ήταν 7.127 δολάρια, από 6.976 δολάρια.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η εταιρεία εμφάνισε καθαρά έσοδα ύψους 49,4 εκατ. δολαρίων, έναντι 41,7 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2024. Τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 12,5 εκατ. και 14,4 εκατ. δολάρια αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη ύψους 6,6 εκατ. δολαρίων και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 7,1 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 28,9 εκατ. δολάρια έναντι 20,4 εκατ. δολαρίων. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου ήταν 26.614 δολάρια.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 62,7 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στα τέλη του δ' τριμήνου διαμορφώνονταν σε 281,4 εκατ. δολάρια, ενώ οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις σε 290,2 εκατ. δολάρια.

«Κοιτάζοντας μπροστά, τα θεμελιώδη της αγοράς παραμένουν εποικοδομητικά καθώς εισερχόμαστε στο 2026. Οι ισχυρές εμπορικές ροές σιδηρομεταλλεύματος και βωξίτη, η περιορισμένη προσφορά νέων Capesize, και η ευνοϊκή ton-mile δυναμική συνεχίζουν να προσφέρουν ορατότητα κερδών. Με ένα υψηλής ποιότητας στόλο, μια συνδεδεμένη με δείκτες απασχόληση, και ισορροπημένο προφίλ μόχλευσης, πιστεύουμε ότι η Seanergy είναι καλά τοποθετημένη για να αξιοποιήσει ουσιαστικά ανοδικά στοιχεία σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον», δήλωσε ο Πρόεδρος και CEO Σταμάτης Τσαντάνης..