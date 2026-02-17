BE READY: Ευρωπαϊκή σύμπραξη για ετοιμότητα στις πανδημίες

Με τη συμμετοχή 81 οργανισμών από 27 χώρες, η σύμπραξη BE READY συντονίζεται από τη γαλλική ANRS-Infectious Emerging Diseases-MIE.

Μια νέα ευρωπαϊκή σύμπραξη για την ετοιμότητα απέναντι στις πανδημίες ονόματι BE READY, εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η BE READY θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να προλαμβάνει, να αποτρέπει και να αντιδρά γρήγορα σε επιδημίες και πανδημίες.

Με χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ από την ΕΕ, η σύμπραξη θα προκηρύσσει ετήσιες κοινές διακρατικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που θα προωθούν τη συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, με στόχο την αύξηση των γνώσεων και την ενίσχυση της ετοιμότητας για αναδυόμενες υγειονομικές απειλές.

Με τη συμμετοχή 81 οργανισμών από 27 χώρες, η σύμπραξη BE READY συντονίζεται από τη γαλλική ANRS-Infectious Emerging Diseases-MIE. Αποτελεί το αποκορύφωμα πολλών ετών ευρωπαϊκών επενδύσεων στην ετοιμότητα απέναντι στις πανδημίες και την αντιμετώπισή τους μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία («Ορίζων Ευρώπη»), το οποίο έχει επενδύσει για τον σκοπό αυτό πάνω από 1,8 δισ. ευρώ από το 2020.

Η πρώτη κοινή διακρατική πρόσκληση θα προκηρυχθεί με τη συμμετοχή 21 χρηματοδοτικών οργανισμών και θα επικεντρωθεί στην έρευνα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του πανδημικού δυναμικού των αναδυόμενων παθογόνων παραγόντων και την ανάπτυξη καινοτόμων ιατρικών αντιμέτρων.

Η Εκατερίνα Ζαχαρίεβα, Επίτροπος Νεοφυών Επιχειρήσεων, Έρευνας και Καινοτομίας, δήλωσε: «Η ετοιμότητα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των πανδημιών πρέπει να βασίζεται σε στέρεα επιστημονικά θεμέλια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διαθέτουμε 120 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του προγράμματος ”Ορίζων Ευρώπη“ για τη σύμπραξη BE READY. Με τη BE READY, δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία των πολιτών μας, ενισχύοντας παράλληλα την ηγετική θέση της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας.»

Η Ατζά Λαμπίμπ, Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, δήλωσε τα εξής: «Η BE READY είναι το επόμενο τολμηρό βήμα της Ευρώπης, το οποίο αξιοποιεί την έρευνα για την ενίσχυση της πραγματικής ανθεκτικότητας. Θέτει στο επίκεντρο της ετοιμότητας την έρευνα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε φάρμακα, εμβόλια και ζωτικής σημασίας εργαλεία σε περίπτωση κρίσης. Εργαζόμαστε σε διασυνοριακό και θεσμικό επίπεδο, για να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη, έτοιμη να προλαμβάνει υγειονομικές απειλές και να αντιδρά γρήγορα, όταν διακυβεύονται ζωές.»