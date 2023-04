«Ψύχραιμη» αντίδραση της Wall Street στα στοιχεία του αμερικανικού πληθωρισμού

Μικρή άνοδος στο αμερικανικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της Fed σχετικά με τα επιτόκια.

Θετικά πρόσημα καταγράφει η Wall Street για την Τετάρτη, στον απόηχο των ανακοινώσεων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και εν αναμονή της έναρξης των εταιρικών αποτελεσμάτων από τις μεγάλες εισηγμένες της χώρας.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones κερδίζει 0,52% ή 176,17 μονάδες στις 33.860 μονάδες.

Ο S&P 500 ενισχύεται 0,50% ή 20,20 μονάδες στις 4.129 μονάδες.

Ο Nasdaq ανεβαίνει 0,66% ή 79,72 μονάδες στις 12.111 μονάδες.

«Ταμείο» για τα επιτόκια και αναμονή για τις τράπεζες

Κύριο θέμα για τη σημερινή συνεδρίαση είναι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ κατά τον Μάρτιο, που κινήθηκαν κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και ενίσχυσαν τις απόψεις μερίδας των επενδυτών για το ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα της χώρας (Fed) μπορεί να «αφήσει το γκάζι» από τις αυξήσεις των βασικών επιτοκίων της.

Υπενθυμίζεται πως από τον Μάρτιο του 2022 η Fed προχωρά σε συνεχόμενες αυξήσεις των επιτοκίων της ώστε να «κρυώσει» την άνοδο των τιμών στην αμερικανική οικονομία, με το μέτρο αυτό να έχει επικριθεί από πολλούς αναλυτές, τραπεζικούς οίκους κλπ πως αυξάνει τις πιθανότητες ύφεσης στις ΗΠΑ. Μετά από τα στοιχεία του Μαρτίου, φαίνεται πως η περιοριστική πολιτική της Fed αποδίδει καρπούς για την επιβράδυνση της οικονομίας, αλλά και πως ο δομικός πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Σημειώνεται πως οι αναλυτές που συμμετέχουν στο FedWatch του CME Group δίνουν 64% πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής (FOMC) της τράπεζας τον Μάιο. Πριν από τις ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό, οι πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% ήταν στο 73%, γεγονός που δείχνει ότι αυξάνονται οι προσδοκίες για «παύση» στη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η δημοσίευση των πρακτικών από τη συνεδρίαση της FOMC τον Φεβρουάριο το βράδυ της Τετάρτης, ώστε να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία για τις σκέψεις των αξιωματούχων της Fed σχετικά με την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Πέρα από τις εξελίξεις γύρω από την Fed, η Wall Street αναμένει την αρχή των εταιρικών αποτελεσμάτων για το α' τρίμηνο του 2023. Την Παρασκευή ανακοινωθούν τα μεγέθη τους οι Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co και Wells Fargo & Co. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο κατά πόσο οι χρεοκοπίες της Silicon Valley Bank και της Signature Bank επηρέασαν τα επίπεδα των καταθέσεων στα εν λόγω μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs, τα πρόσφατα σοκ που υπέστησαν οι αγορές και η αυξημένη μεταβλητότητα, σε συνδυασμό με τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία, έχουν αυξήσει τις πιθανότητες για μεγαλύτερες κινήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Βάσει μοντέλου της Goldman Sachs (που αξιολογεί τους μακροοικονομικούς παράγοντες, τους δείκτες στην αγορά και τις ευρύτερες αβεβαιότητες) δίνει 54% πιθανότητες για υψηλή μεταβλητότητα για τον S&P 500, έναντι 39% πιθανοτήτων για ηπιότερες κινήσεις.