Στα 39,4 δισ. ευρώ ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Ιούλιο με ετήσια αύξηση 2,2%

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο 2024, ο τζίρος είχε ανέλθει 38,6 δισ. ευρώ.

Αύξηση 2,2% σε ετήσια βάση στα 39,4 δισ. ευρώ παρουσίασε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων της οικονομίας τον Ιούλιο του 2025.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 19,2%.

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού.

