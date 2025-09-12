Ουκρανία: Η ΕΕ αποφάσισε την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να παρατείνει για έξι ακόμη μήνες τις κυρώσεις σε περισσότερα από 2.500 άτομα και οντότητες της Ρωσίας, που κατηγορούνται ότι υποστήριξαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και υπονόμευσαν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να παρατείνει για έξι ακόμη μήνες τις κυρώσεις σε περισσότερα από 2.500 άτομα και οντότητες της Ρωσίας, που κατηγορούνται ότι υποστήριξαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και υπονόμευσαν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Η μαύρη λίστα περιλαμβάνει τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, νομοθέτες, υψηλόβαθμους στρατηγούς, ολιγάρχες, επιχειρηματίες, προπαγανδιστές και μισθοφόρους, καθώς και όσους είναι υπεύθυνοι για την απαγωγή Ουκρανών παιδιών από τα κατεχόμενα εδάφη, ένα έγκλημα πολέμου για το οποίο καταζητείται ο Πούτιν.

Η απόφαση για ανανέωση ελήφθη την Παρασκευή κατά τη διάρκεια συνάντησης πρεσβευτών στις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσε η δανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι κυρώσεις ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών.

Προβλέπουν πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Οι συνομιλίες πλησίαζαν επικίνδυνα την νόμιμη προθεσμία της 15ης Σεπτεμβρίου.

Το κύριο σημείο διαφωνίας ήταν το αίτημα της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας να αφαιρέσουν ορισμένα ονόματα από τη μαύρη λίστα. Μετά από αρκετούς γύρους συζητήσεων, κανένα όνομα δεν έμεινε στην τύχη. Νωρίτερα φέτος, η Βουδαπέστη κατάφερε να αποκλείσει τρία ονόματα.

Η απόφαση της Παρασκευής έρχεται εν μέσω ανανεωμένων επαφών μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον για τον συντονισμό μίας νέας εκστρατείας πίεσης στο Κρεμλίνο και την προώθηση των διαπραγματεύσεων.

Η προσέγγιση, ωστόσο, αποκλίνει: ενώ ο Λευκός Οίκος ζητά την επιβολή δασμών στην Κίνα και την Ινδία, τους δύο μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου, η Επιτροπή εργάζεται πάνω σε έναν νέο γύρο οικονομικών κυρώσεων, που στοχεύουν στον «στόλο φάντασμα» και σε οντότητες που επιτρέπουν την παράκαμψη. Το μπλοκ έχει επίσης υποσχεθεί να επιταχύνει τη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων, η οποία έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027.

«Μόλις επεκτείναμε τις κυρώσεις μας στη Ρωσία», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας.

«Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουμε τις εργασίες για το 19ο πακέτο - εξετάζοντας πρόσθετους περιορισμούς στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου, τα σκιώδη πετρελαιοφόρα και τις τράπεζες. Θα συνεχίσουμε να στερεύουμε τα χρήματα για τον πόλεμο του Πούτιν».