ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 34,1% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το β' τρίμηνο

Μείωση 34,1% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, το β' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2024 (38.834 και 58.941 θέσεις αντίστοιχα), έναντι αύξησης 58,8% που υπήρξε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2024 προς το β' τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κενή θέση εργασίας θεωρείται μια νεοδημιουργηθείσα θέση, μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης, και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο άμεσο /εγγύς μέλλον. Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνο στους μισθωτούς.

Δεν θεωρούνται κενές θέσεις εργασίας οι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από:

μαθητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

εργολάβους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση.

προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές.

εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.

Κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον είναι οι κενές θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Αύξηση 10,3% για τον δείκτη μισθολογικού κόστους στο β' τρίμηνο

Αύξηση 10,3% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το β' τρίμηνο εφέτος, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 8,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου 2024 προς το β' τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης μισθολογικού κόστους, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 8,7% το β' τρίμηνο 2025 ε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 7,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2024 προς το β' τρίμηνο του 2023.

Ενώ, ο δείκτης μισθολογικού κόστους, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 10,1% το β' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 8,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου 2024 προς το β' τρίμηνο 2023.