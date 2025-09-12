Βιομηχανία: Ετήσια μείωση 2,1% για τον δείκτη τιμών εισαγωγών τον Ιούλιο

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,5% έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ετήσια μείωση 2,1% παρουσίασε ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούλιο.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,1%, τον Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2024, οφείλεται:

Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2% Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.