Νερό σε χάλκινο ποτήρι: Τι κρύβεται πίσω από το viral trend

Οι τάσεις ευεξίας έρχονται και φεύγουν, όμως κάποιες από αυτές έχουν ρίζες που χάνονται βαθιά στον χρόνο. Μία τέτοια πρακτική, που γνωρίζει ξανά μεγάλη δημοτικότητα μέσα από τα social media, είναι η κατανάλωση νερού από χάλκινα κύπελλα και δοχεία.

Οι τάσεις ευεξίας έρχονται και φεύγουν, όμως κάποιες από αυτές έχουν ρίζες που χάνονται βαθιά στον χρόνο. Μία τέτοια πρακτική, που γνωρίζει ξανά μεγάλη δημοτικότητα μέσα από τα social media, είναι η κατανάλωση νερού από χάλκινα κύπελλα και δοχεία.

Οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν ότι συμβάλλει στην καλύτερη υγεία και ευεξία, ενώ η παράδοση της χρήσης χάλκινων σκευών συναντάται εδώ και αιώνες σε διάφορους πολιτισμούς. Τι λέει όμως η επιστήμη για τα πραγματικά οφέλη του χαλκού και ποιοι από τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα δεδομένα;

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