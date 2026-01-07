Θεμιστοκλέους: «Δεν χρειάζεται πανικός για τη γρίπη - Το ΕΣΥ είναι προετοιμασμένο»

Στην εποχική έξαρση της γρίπης και της COVID-19, στον εμβολιασμό και την τήρηση οδηγιών, στη διαθεσιμότητα αντιικών και στην πίεση των νοσοκομείων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του σήμερα στο ACTION 24.

Στην εποχική έξαρση της γρίπης και της COVID-19, στον εμβολιασμό και την τήρηση οδηγιών, στη διαθεσιμότητα αντιικών και στην πίεση των νοσοκομείων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του σήμερα στο ACTION 24.

Αναφορικά με τη γρίπη, την αύξηση κρουσμάτων και την πίεση στα νοσοκομεία, ο υφυπουργός Υγείας ξεκαθάρισε: «Πρώτον δεν χρειάζεται πανικός και δεύτερον ακολουθούμε τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας και της εθνικής επιτροπής εμβολιασμών». Όπως είπε, «όσοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, να το κάνουν». Τόνισε «πρέπει να εμβολιαστούν τα άτομα άνω των 60 και οι ευπαθείς ομάδες κυρίως», επισημαίνοντας «το εμβόλιο προστατεύει από τη βαριά μορφή της νόσου και για το καινούργιο στέλεχος». Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε «είμαστε έτοιμοι, είμαστε προετοιμασμένοι. Το ΕΣΥ είναι έτοιμο». Διευκρίνισε «ανησυχία δεν υπάρχει, καθώς είμαστε περίπου στα ίδια ποσοστά με πέρυσι».

Όπως τόνισε «δεν έχει τόσο σημασία η αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα, να συγκρίνουμε το ίδιο διάστημα φέτος-πέρυσι», επισημαίνοντας πως «μια αύξηση της γρίπης είναι δεδομένο ότι την αναμένουμε και ξέρουμε πότε θα είναι η κορύφωση. Συνήθως είναι τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου». Υπογράμμισε ότι «έχουμε αύξηση πάντα λόγω των γιορτών, είναι αναμενόμενο, είπε και συμπλήρωσε: «Αν έχουμε συμπτώματα, μιλάμε με το γιατρό μας και εκείνος αποφασίζει αν πρέπει να πάρουμε κάποια αγωγή ή όχι».

Σε ερώτηση για το αντιικό (Tamiflu) και τα αποθέματά του στη χώρα, ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το Tamiflu. Υπάρχει Tamiflu». Τόνισε «το αντιικό θα πρέπει να το παίρνουν μετά από οδηγία με το γιατρό και να μην το αναζητούν μόνοι τους οι ασθενείς».

Αναφορικά με τις αναμονές στα ΤΕΠ και το «βραχιολάκι», ο Υφυπουργός Υγείας τόνισε «είναι σαφώς καλύτερη σε σύγκριση με πριν ένα χρόνο». Υπογράμμισε «το βραχιολάκι έχει βοηθήσει πολύ. Ξεκινήσαμε από τις 9 ώρες και πλέον είμαστε στις 4 ώρες», σημειώνοντας «Αυτός είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Για τα παιδιατρικά τόνισε ότι «ο χρόνος αναμονής είναι 1 ώρα, μία ώρα και 20 λεπτά για την ακρίβεια. Πρόκειται για χρόνοι ρεκόρ για τη χώρα μας».

Αναφορικά με το ηλεκτρονικό σύστημα ραντεβού και την ψηφιοποίηση του ΕΣΥ ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε «αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των πολιτών που κλείνουν ραντεβού. Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο είχαμε 25% αύξηση και αυτό συνεχίστηκε για το Δεκέμβριο». Όπως είπε, «στην αρχή ήταν όλοι δύσπιστοι, όμως πλέον με το που βρίσκουν ραντεβού αυξάνεται και ο αριθμός των πολιτών που χρησιμοποιούν το εθνικό σύστημα υγείας».

Ο Υφυπουργός Υγείας τόνισε «η χρονιά το 2025 έκλεισε με 10% περισσότερα χειρουργεία, περίπου 7% αύξηση στα εξωτερικά ιατρεία και 2% αύξηση στις νοσηλείες». Όπως είπε, «αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι όχι μόνο το σύστημα δεν καταρρέει αλλά αυξάνει την παραγωγικότητά του και γίνεται καλύτερο». Υπογράμμισε «η ψηφιοποίηση βοήθησε πάρα πολύ, καθώς πλέον έχουμε εικόνα του συστήματος, ξέρουμε πού έχουμε δυσκολία στην αναμονή και έτσι μπορούμε να παρέμβουμε».

Τέλος, σχετικά με την υποψηφιότητά του στην Ανατολική Αττική, ο Υφυπουργός Υγείας δήλωσε: «Θα είμαι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Εκεί είναι η περιοχή στην οποία ζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την οικογένεια μου». Τόνισε «στον COVID συνειδητοποίησα ότι με την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, αν υπάρχει σχέδιο, επιμονή, μεθοδικότητα» και πρόσθεσε «θα μπορέσω να βοηθήσω και στην Ανατολική Αττική επειδή την γνωρίζω τόσα χρόνια που μένω εκεί. Είναι μια περιοχή που έχει αυξηθεί κατά πολύ ο πληθυσμός αλλά δεν έχουν ακολουθήσει οι αντίστοιχες υποδομές».