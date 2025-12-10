Παπαστεργίου: Προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ΑΙ εργοστάσιο «Pharos»

Έκανε, επίσης, γνωστό ότι το νομοσχέδιο για το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης «Pharos» αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.

Στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώνει Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα. Έκανε, επίσης, γνωστό ότι το νομοσχέδιο για το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης «Pharos» αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, με το έργο αυτό δημιουργείται στην ουσία ο πυρήνας του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της χώρας. Όπως εξήγησε ο Pharos είναι στην ουσία δύο πράγματα, το πρώτο είναι ο εθνικός υπερυπολογιστής, ο Δαίδαλος, που κατασκευάζεται στο Λαύριο και το δεύτερο κομμάτι αφορά ένα επιχειρηματικό κέλυφος, προϊόν συνεργασίας του Υπερταμείου με το Ελληνικό Δημόσιο, με ποσοστό 70-30% αντίστοιχα. Στόχος, κατά τον Υπουργό, είναι στο κέλυφος αυτό «να φέρουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις, στις οποίες πέρα από τα εργαλεία που θα τους προσφέρουμε, να τους δώσουμε, πιθανώς, περαιτέρω κίνητρα για να βγουν στην αγορά».

Στο πλαίσιο της συζήτησης με τον δημοσιογράφο Γιώργο Κακούση και θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη: Το νέο πλαίσιο για πόλεις, υποδομές και κλιματική αλλαγή», ο κ. Παπαστεργίου εστίασε και στο μέλλον των πόλεων εκτιμώντας ότι «το διακύβευμα είναι μεγάλο και στην πολιτική προστασία, αλλά και στην βιωσιμότητα». «Είναι ξεκάθαρο ότι οι πόλεις μας έτσι όπως έχουν δομηθεί, δεν θα πάνε μακριά. Η Αθήνα έχει φτάσει στα όρια της, οι υποδομές που έγιναν με δεδομένα πριν 20 χρόνια δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του σήμερα» τόνισε και πρόσθεσε ότι «πρέπει να δούμε τις πόλεις πιο ανοιχτά, πιο διευρυμένα». Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Παπαστεργίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι «πρέπει να δώσουμε κίνητρα στην επαρχία» και έδωσε σχετικά παραδείγματα σημειώνοντας ότι «οι δρόμοι είναι ένα κίνητρο, όπως και οι υποδομές ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα» καθώς όπως σχολίασε «η αποκέντρωση θέλει ταχύτητες». «Να δημιουργήσουμε υποδομές και να απλώσουμε την παραγωγικότητα παντού» πρόσθεσε.

Στην συνέχεια ο Υπουργός αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όπως είπε έχει καλή και κακή πλευρά. «Η καλή πλευρά της ΤΝ είναι η πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων, η πρόβλεψη κινδύνων, όπως πώς θα κινηθεί μία πυρκαγιά, η πρόβλεψη φυσικών καταστροφών» ανέφερε ως παράδειγμα. Στο κομμάτι αυτό αναμένεται να συμβάλλουν οι ελληνικοί δορυφόροι, που μπορεί στην πλειονότητά τους να εκτοξεύονται το 2026, ωστόσο, υπενθύμισε ότι ήδη σήμερα βρίσκονται στο διάστημα 5 ελληνικοί δορυφόροι, τρεις εκ των οποίων είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από ελληνικές εταιρείες.

Σε ό,τι αφορά τους δορυφόρους που έρχονται, αυτοί είναι θερμικοί και οπτικοί δορυφόροι υψηλής και υπερυψηλής ανάλυσης που μπορούν να παρέχουν δεδομένα για τα δάση, την ποιότητα νερών, ακόμα και αγροτικές καλλιέργειες. Έτσι, θα επιτραπεί η ανάπτυξη συστημάτων που, στην περίπτωση των αγροτών, θα διασφαλίζουν μεγάλη ταχύτητα στις διασταυρώσεις.

Στη συνέχεια ο κ. Παπαστεργίου εντόπισε την κακή πλευρά της ΤΝ στο ζήτημα της ενέργειας που απαιτεί. Σύμφωνα με τον Υπουργό η λύση βρίσκεται στην καθαρή ενέργεια που παράγεται στη χώρα και η οποία ξεπερνά τις ανάγκες. «Μπορούμε να συνδυάσουμε την ενέργεια πίσω από τον μετρητή, δηλαδή, να παράγουν ενέργεια οι ΑΠΕ και αυτή να καταναλώνεται τοπικά, επομένως να είναι διεσπαρμένες σε όλη την Ελλάδα και κυρίως σε περιοχές που υπήρχαν γραμμές όπως η Μεγαλόπολη και η Πτολεμαΐδα και τα data centers να δουλέψουν σαν μπαταρίες».

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης στο Κτηματολόγιο σημειώνοντας ότι πρόκειται στην ουσία για ένα αναπτυξιακό έργο και πρόσθεσε ότι «θέλει δουλειά αλλά είμαστε πολύ κοντά», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να υπάρχει ενιαίο γεωχωρικό υπόβαθρο. Σε σχέση με τις ΥΔΟΜ παρατήρησε ότι η πολυνομία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ η προσπάθεια που γίνεται είναι να ομογενοποιηθεί η πληροφορία.

Σε σχέση με τη δουλειά του μηχανικού και την τεχνητή νοημοσύνη εκτίμησε ότι «δεν θα πεθάνει ποτέ» και έθεσε πολύ ψηλά το ζήτημα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ερωτηθείς για το τι θέλει να αφήσει πίσω του, μετά τη θητεία του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου έθεσε τον στόχο της ψηφιοποίησης της χώρας υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να έχουμε σωστά μητρώα πολιτών, ακινήτων, αυτοκινήτων καθώς και το Κτηματολόγιο». Όπως εξήγησε «αν θες να είσαι σοβαρός και να προσεγγίσεις επενδύσεις, πρέπει αυτοί οι ψηφιακοί χάρτες που δουλεύουμε με το ΤΕΕ να είναι ένα πράγμα και να είναι ξεκάθαρο».

«Το μεγάλο στοίχημα είναι να αφήσεις πίσω μία δημόσια διοίκηση που θα είναι οργανωμένη» είπε κλείνοντας. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή θεσμική σημασία και το αναβαθμισμένο επίπεδο διαλόγου, που προωθεί το ΤΜΕΔΕ στο κρίσιμο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης.