Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ για την Ουκρανία

Τελευταία ενημέρωση 18:43

Τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με αντικείμενο το Ουκρανικό, είχαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φριντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ, καλωσορίζοντας τις προσπάθειες για να διασφαλιστεί μια δίκαιη και διαρκής διευθέτηση.

Σύμφωνα με το Ελιζέ οι ηγέτες συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και την διαμεσολαβητική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη μίας διαρκούς και σταθερής ειρήνης στην Ουκρανία, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην αιματοχυσία.

«Οι ηγέτες συζήτησαν τα τελευταία νέα σε σχέση με τις εν εξελίξει υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ειρηνευτικές συνομιλίες, καλωσορίζοντας τις προσπάθειές τους να επιτύχουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και να δουν τον τερματισμό των δολοφονιών», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Συμφωνήθηκε επίσης οι προσπάθειες να ενταθούν και να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα αναγνώρισαν πως πρόκειται για μία κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, για το λαό της και για την κοινή ευρώ-ατλαντική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ