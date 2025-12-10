Με συμμετοχή Μητσοτάκη η τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων

FT και Axios αποκαλύπτουν την ασφυκτική πίεση που ασκεί η Ουάσινγκτον στον Ζελένσκι, να αποδεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο μέχρι τα Χριστούγεννα

Αναβάλλεται η αυριανή απογευματινή συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», λόγω της συμμετοχής του Πρωθυπουργού στις 17:45 στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων. Την τηλεδιάσκεψη οργανώνουν ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, o Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Financial Times και Axios αποκαλύπτουν την ασφυκτική πίεση που ασκεί η Ουάσινγκτον στον Ζελένσκι, να αποδεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο μέχρι τα Χριστούγεννα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος, εμφανίστηκε έτοιμος για εκλογές, ζητώντας από ΗΠΑ και Ευρώπη να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή τους, εν μέσω πολέμου, εμφανώς ενοχλημένος από τα σχόλια του Τραμπ, ο οποίος τον πιέζει να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις.

Ο Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τη μη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων. «Χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μην διεξαχθούν εκλογές. Αλλά πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει αυτή την επιλογή και ίσως ο Ζελένσκι να κερδίσει», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό είναι ζήτημα του λαού της Ουκρανίας και όχι των λαών άλλων χωρών, με κάθε σεβασμό προς τους εταίρους μας. Θα το πω ειλικρινά… Είμαι έτοιμος για τις εκλογές», απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας πως θα μπορούσαν να διεξαχθούν εντός 60-90 ημερών, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να μεριμνήσουν ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφαλή διεξαγωγή τους.

Από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει ανυποχώρητος στο εδαφικό, ιδίως για το Ντομπάς, ξεκαθαρίζοντας ότι «Το Ντομπάς είναι σημαντική περιοχή, ιστορικά δική μας περιοχή, ξεκάθαρα». Ταυτόχρονα ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι «η Ρωσία δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε το Ντομπάς να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της». Εντωμεταξύ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, επισημαίνει πως ο Τραμπ είναι ο μοναδικός δυτικός ηγέτης που κατανοεί τις απόψεις της Μόσχας.