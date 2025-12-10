Πολιτική | Ελλάδα

Με συμμετοχή Μητσοτάκη η τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Με συμμετοχή Μητσοτάκη η τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων
FT και Axios αποκαλύπτουν την ασφυκτική πίεση που ασκεί η Ουάσινγκτον στον Ζελένσκι, να αποδεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο μέχρι τα Χριστούγεννα

Αναβάλλεται η αυριανή απογευματινή συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», λόγω της συμμετοχής του Πρωθυπουργού στις 17:45 στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων. Την τηλεδιάσκεψη οργανώνουν ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, o Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Financial Times και Axios αποκαλύπτουν την ασφυκτική πίεση που ασκεί η Ουάσινγκτον στον Ζελένσκι, να αποδεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο μέχρι τα Χριστούγεννα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος, εμφανίστηκε έτοιμος για εκλογές, ζητώντας από ΗΠΑ και Ευρώπη να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή τους, εν μέσω πολέμου, εμφανώς ενοχλημένος από τα σχόλια του Τραμπ, ο οποίος τον πιέζει να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις.

Ο Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τη μη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων. «Χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μην διεξαχθούν εκλογές. Αλλά πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει αυτή την επιλογή και ίσως ο Ζελένσκι να κερδίσει», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό είναι ζήτημα του λαού της Ουκρανίας και όχι των λαών άλλων χωρών, με κάθε σεβασμό προς τους εταίρους μας. Θα το πω ειλικρινά… Είμαι έτοιμος για τις εκλογές», απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας πως θα μπορούσαν να διεξαχθούν εντός 60-90 ημερών, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να μεριμνήσουν ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφαλή διεξαγωγή τους.

Από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει ανυποχώρητος στο εδαφικό, ιδίως για το Ντομπάς, ξεκαθαρίζοντας ότι «Το Ντομπάς είναι σημαντική περιοχή, ιστορικά δική μας περιοχή, ξεκάθαρα». Ταυτόχρονα ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι «η Ρωσία δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε το Ντομπάς να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της». Εντωμεταξύ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, επισημαίνει πως ο Τραμπ είναι ο μοναδικός δυτικός ηγέτης που κατανοεί τις απόψεις της Μόσχας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ελεγκτικό Συνέδριο: Γιατί «στοιχειώνουν» ακόμη τα Ολυμπιακά Ακίνητα - Τι έγινε σε Tae Kwon Do, Badminton

Πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων

Τα παίγνια των funds με τη μετοχή της Metlen - Το microloan της Snappi - Οι νέες επεκτάσεις Μετρό

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κιρ Στάρμερ
Βρετανία
Γαλλία
Εμανουέλ Μακρόν
Γερμανία
Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz)
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider