ΧΑ: Οριακές απώλειες σε υποτονικό κλίμα, εν αναμονή Fed

Σε μια συνεδρίαση μειωμένου τζίρου, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών έκλεισε την Τετάρτη με οριακές απώλειες. Ξεχώρισε στον FTSE Large Cap το άλμα της ElvalHalcor.

Σε μια συνεδρίαση μειωμένου τζίρου, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών έκλεισε την Τετάρτη με οριακές απώλειες, παρά την απόπειρα προς το τέλος των συναλλαγών να ανακτήσει θετικό πρόσημο.

Αν και δεν έλειψαν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις στο ταμπλό, τόσο στη μεγάλη όσο και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ελληνική αγορά παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένη με την εικόνα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, εκεί όπου ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC κατέγραφαν απώλειες περί του 0,3%-0,4%.

Το βλέμμα όλων στρέφεται στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, όπου η Fed καλείται να αποφασίσει απόψε, εν μέσω διχογνωμιών, για τα αμερικανικά επιτόκια. Οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει μια ακόμα μείωση, κατά 25 μονάδες βάσης, και οτιδήποτε διαφορετικό θα αποτελέσει έκπληξη πρώτου μεγέθους. Με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναμένονται όσα θα αναφέρει ο πρόεδρος της Fed, ο οποίος, σύμφωνα με ξένους αναλυτές, εκτιμάται ότι θα υπαινιχθεί ότι περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων εντός του 2026, τουλάχιστον έως τη λήξη της θητείας του τον Μάιο, θα είναι πιο «δύσκολες».

Εντός συνόρων, η αγορά δείχνει προς το παρόν απρόθυμη να ξεκαθαρίσει τις… διαθέσεις της. Με 12 μόλις συνεδριάσεις να απομένουν για τη συμπλήρωση του έτους, και με τον τζίρο να ακολουθεί, εκτός απροόπτου, φθίνουσα πορεία όσο πλησιάζουμε προς την εορταστική περίοδο, το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστεί ακόμα κάποιο διάστημα έως ότου η Λεωφόρος Αθηνών καταφέρει να κινηθεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Εγχώριοι καταλύτες ικανοί να κατευθύνουν πιο συντεταγμένα την αγορά δεν υφίστανται, κι έτσι η οποία κινητικότητα περιορίζεται σε επίπεδο επιμέρους τίτλων.

Για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές της Τετάρτης έκλεισαν στις 2.088,61 μονάδες με απώλειες 0,05%. Το εύρος διακύμανσης του ΓΔ, που στα τελευταία 60 λεπτά «γύρισε» στιγμιαία σε θετικό έδαφος, οριακά ξεπέρασε τις 13 μονάδες.

Παρόμοια η διακύμανση και για τον δείκτη των τραπεζών, από τη σύνθεση του οποίου απουσίαζε σήμερα η Eurobank, λόγω συγχώνευσης της holding με τη μητρική και επιστρέφει στις 15/12. Ο ΔΤΡ έκλεισε με απώλειες 0,06% στις 2.321,44 μονάδες,

Στο σύνολο του ταμπλό η τελική εικόνα σχετικά ισορροπημένη, με 62 μετοχές σε θετικό έδαφος, 53 σε αρνητικό και 36 αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 164,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €15,77 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε το άλμα 5,09% της ElvalHalcor στα 3,51 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 1,96% και 1,69% των Viohalco και Σαράντης αντίστοιχα. Ενισχυμένος 0,89% στα 10,25 ευρώ έκλεισε ο τίτλος του ΔΑΑ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Lamda Development (+0,56%), Alpha Bank (+0,54%), Cenergy (+0,51%), Helleniq Energy (+0,29%), Metlen (+0,29%) και Τρ. Πειραιώς (+0,25%).

Αμετάβλητος στα 18,50 ο τίτλος του ΟΠΑΠ, όπως και οι μετοχές των Aegean και ΕΥΔΑΠ στα €14,10 και €7,43 αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, η Aktor έκλεισε με απώλειες 1,04% στα 9,48 ευρώ, η Coca-Cola HBC υποχώρησε 0,90% στα 41,82 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 25,18 ευρώ (-0,87%) και η Optima υποχώρησε 0,76% στα 7,8 ευρώ. Με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση οι τίτλοι των Τρ. Κύπρου (-0,50%), ΔΕΗ (-0,50%), ΕΤΕ (-0,48%), Jumbo (-0,29%), Τιτάν (-0,22%), ΟΤΕ (-0,12%) και Motor Oil (-0,07%).