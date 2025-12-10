Χρυσός: Παγκόσμια αύξηση της παράνομης εξόρυξης λόγω του ράλι των τιμών

Το ράλι των τιμών του χρυσού έχει προκαλέσει μία ραγδαία επέκταση της ανεξέλεγκτης εξόρυξης του πολύτιμου μετάλλου, η οποία είναι συχνά παράνομη και οικολογικά καταστροφική, όπως αναφέρει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

Η χειρωνακτική και μικρής κλίμακας εξόρυξη χρυσού έχει πιθανόν αυξηθεί σε περίπου 30% της παγκόσμιας προσφοράς, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τέρι Χέιμαν, οικονομικός διευθυντής του συμβουλίου.

Σε πολλές χώρες πλούσιες σε χρυσό, όπως η Γκάνα, οι αγροτικοί πληθυσμοί μετατοπίζονται από τη γεωργία στην μικρής κλίμακας εξόρυξη χρυσού, σημειώνει το Bloomberg. Η ανεξέλεγκτη εξόρυξη προκαλεί ρύπανση από υδράργυρο και παρέχει στο οργανωμένο έγκλημα μια νέα πηγή εσόδων, επισήμανε ο Xέιμαν.

«Οι άνθρωποι αλλάζουν τα μέσα διαβίωσής τους και αυτό συνδέεται άμεσα με την τιμή του χρυσού», τόνισε. «Είναι ανησυχητικό».

Η Παγκόσμια Τράπεζα χρησιμοποίησε μια πιο συντηρητική εκτίμηση του 20% της παγκόσμιας προσφοράς σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2021, την οποία ο Χέιμαν χαρακτήρισε ξεπερασμένη.

Η συνολική προσφορά χρυσωρυχείων ανήλθε σε 3.591,29 τόνους το 2024, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού. Αυτό αξίζει περισσότερα από 480 δισεκατομμύρια δολάρια σε τρέχουσες τιμές.

Ο Χέιμαν συνιστά την κατασκευή επίσημων εγκαταστάσεων, όπως το εργοστάσιο Veta Dorada του ομίλου Dynacor στο Περού, όπου οι βιοτεχνικοί μεταλλωρύχοι μπορούν να επεξεργάζονται το μετάλλευμά τους χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον, και επίσης να αποκτούν πρόσβαση στην επίσημη αγορά.