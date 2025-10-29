Εποχική κατάθλιψη: 5 ανεπαίσθητα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοηθούν

Μπορεί το φθινόπωρο να ξεκινάει επίσημα την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου, ωστόσο στην Ελλάδα - μία από τις πιο ηλιόλουστες χώρες της Ευρώπης - τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Μπορεί το φθινόπωρο να ξεκινάει επίσημα την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου, ωστόσο στην Ελλάδα - μία από τις πιο ηλιόλουστες χώρες της Ευρώπης - τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Φέτος, για παράδειγμα, η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει στα μέσα του Οκτώβρη, ενώ οι φθινοπωρινές βροχές έκαναν την εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η αλλαγή των εποχών είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο πως συνδέεται με την αλλαγή της ψυχολογίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, πρόκειται για μια ολιγοήμερη «πτώση», σε άλλες, όμως, μπορεί να συνδεθεί μέχρι και με την εποχική κατάθλιψη.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, η εποχική κατάθλιψη ευθύνεται για τα δυσάρεστα συναισθήματα που νιώθουμε, όπως αυξημένη κόπωση, μειωμένη ενέργεια, ατονία, μελαγχολία, απελπισία, απαισιοδοξία για το μέλλον κ.α.. Επηρεάζει την ευεξία και γενικότερα την καλή ψυχολογία μας, ωθώντας μας να βλέπουμε τα πάντα γύρω μας μαύρα.

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να θεωρούνται «συνηθισμένα» ή «ακίνδυνα», ωστόσο, όταν συνδυάζονται μεταξύ τους, κρίνεται απαραίτητο να τους δώσουμε την πρέπουσα σημασία. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, οι άνθρωποι που πάσχουν από εποχική κατάθλιψη εμφανίζουν αυτές τις πέντε «αθόρυβες» συμπεριφορές.