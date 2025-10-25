Πατούλης: Χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη επωφεληθεί απ' το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» του υπ. Υγείας

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ συμμετείχε στο 46ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Στη σημασία του προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιος Πατούλης, στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, στο 46ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη συμμετοχή 2.200 συνέδρων.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Τούτουζα, για το εξαιρετικό έργο και τη συμβολή τους στην αναβάθμιση της επιστημονικής ιατρικής κοινότητας, επισημαίνοντας ότι η ΕΚΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη και πλέον δραστήρια επιστημονική εταιρεία της χώρας, με ουσιαστικές παρεμβάσεις στην πρόληψη και την καρδιοαγγειακή υγεία.

Παράλληλα, ο κ. Πατούλης τόνισε τη σημασία της πρόληψης και του προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου, ιδιαίτερα για τους νέους και τους αθλητές, υπογραμμίζοντας ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο εθνικό πρόγραμμα καρδιαγγειακού προληπτικού ελέγχου “Προλαμβάνω” του Υπουργείου Υγείας, σημειώνοντας ότι χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη επωφεληθεί πραγματοποιώντας δωρεάν εξετάσεις, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία των οργανωμένων δράσεων πρόληψης, για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

«Το έργο που επιτελείται από την ΕΚΕ είναι μεγάλο και πολύπλευρο. Πρωτοστατεί στα θέματα της πρόληψης, του προσυμπτωματικού ελέγχου, της προαγωγής υγείας, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της διάγνωσης και της θεραπείας.

Οι Καρδιολόγοι της Ελλάδας συγκαταλέγονται στους καλύτερους του πλανήτη, μέσα από την εξειδίκευση και τη μετεκπαίδευση που λαμβάνουν στα Πανεπιστήμια και στις Κλινικές του ΕΣΥ.

Η Ελλάδα μέσα από την επιστήμη, μπορεί να δημιουργήσει αναπτυξιακή προοπτική αξιοποιώντας τον ιατρικό τουρισμό», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και συνεχάρη θερμά την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και όλους τους συντελεστές του Συνεδρίου για το πολύτιμο έργο τους προς όφελος της επιστήμης, της κοινωνίας και της δημόσιας υγείας.

