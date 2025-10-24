4,5 δισ. το κόστος των καρδιαγγειακών παθήσεων στην Ελλάδα

Δράσεις για τη μείωση του αιφνίδιου θανάτου.

Δυσθεώρητο είναι το έμμεσο και άμεσο κόστος των καρδιαγγειακών παθήσεων στην Ελλάδα το οποίο, σύμφωνα με μελέτες, εκτιμάται στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ με τις καρδιοπάθειες διεθνώς να παραμένουν πρώτη αιτία θανάτου, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στις θεραπείες. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε η Κομισιόν θα λάβει τον Δεκέμβριο τις τελικές της αποφάσεις για το πώς θα χρηματοδοτήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ποσό των 5 δισ. ευρώ για τη μείωση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά αίτια. Μετά τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά γίνονται η δεύτερη κατηγορία ασθενειών για την οποία θα υπάρξει χωριστή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

9.000 συμπολίτες μας χρήζουν περαιτέρω καρδιολογικής διερεύνησης στο «Προλαμβάνω»

Προϋπόθεση για να λάβει μία χώρα μέρος της χρηματοδότησης από τα 5 δισ. ευρώ -που θα καλύπτει και την πρόληψη και την αποκατάσταση- είναι να διαθέτει δικά της δεδομένα-τα οποία πλέον έχουμε στην Ελλάδα, χάρη στο πρόγραμμα εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου «προλαμβάνω». Από την διενέργεια των εξετάσεων για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, έχουν προκύψει 9.000 παραπεμπτικά για εξέταση stress echo σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Αυτό σημαίνει ότι 9000 άτομα από τους συμπολίτες μας που υποβλήθηκαν στις σχετικές εξετάσεις, βρέθηκαν με ευρήματα τα οποία απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας καθηγητής καρδιολογίας ΕΚΠΑ Κώστας Τούτουζας, το «προλαμβάνω» για τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο είναι το πιο επιτυχημένο από όλα τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, που υλοποιούνται στην πατρίδα μας, καθώς τα δύο προγράμματα που θα ακολουθήσουν άμεσα για την παχυσαρκία και για την διερεύνηση της νεφρικής δυσλειτουργίας, στηρίζονται πάνω στα ευρήματά του.

Ο αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας Αθανάσιος Τρίκας, Συντονιστής Διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας επισημαίνει ότι κερδίσαμε 7 χρόνια ζωής στην Ευρώπη από την καλύτερη πρόληψη και θεραπεία των καρδιακών νοσημάτων, εκ των οποίων τουλάχιστον τα μισά οφείλονται στην πρόληψη τους, ενώ τα άλλα μισά οφείλονται στην ανάπτυξη των νέων θεραπειών.

Δράσεις της ΕΚΕ σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού

Σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού είναι σε εξέλιξη μία προσπάθεια της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας να συμπεριληφθεί η ύπαρξη απινιδωτή και εξειδικευμένου προσωπικού για τον χειρισμό του στα ξενοδοχεία για την πιστοποίηση τους με ISO. Παράλληλα, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα application δωρεάν για το κινητό τηλέφωνο, το οποίο και διευρύνεται, ώστε όπου κι αν συμβεί ένα καρδιαγγειακό συμβάν να μπορεί ο χρήστης του application να βρει τους απινιδωτές που υπάρχουν διαθέσιμοι στην ευρύτερη περιοχή και να εντοπίσει πού βρίσκονται οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι γνωρίζουν να κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ( ΚΑΡΠΑ).Επίσης η ΕΚΕ έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, ώστε οι φοιτητές που τελειώνουν την ιατρική να είναι πιστοποιημένοι διασώστες ΚΑΡΠΑ. Όσο κι αν ακούγεται οξύμωρο οι φοιτητές που τελειώνουν την Ιατρική σχολή δεν γνωρίζουν υποχρεωτικά πώς να προσφέρουν πρώτες βοήθειες.

Αιφνίδιος θάνατος και κληρονομούμενες παθήσεις

Ένα μεγάλο πρόβλημα για την Δημόσια Υγεία παραμένει ο αιφνίδιος θάνατος ο οποίος συνδέεται με τη στεφανιαία νόσο που δεν είναι μία καλοήθης νόσος, όπως πιστεύουν πολλοί συμπολίτες μας, με τον ασθενή που εισάγεται με έμφραγμα του μυοκαρδίου στο νοσοκομείο να έχει θνητότητα από 5% έως 10%. Επιπλέον, ο αιφνίδιος θάνατος συνδέεται με κληρονομικά νοσήματα στην οικογένεια, ειδικότερα σπάνια σύνδρομα όπως αναφέρει ο καρδιολόγος Άρης Αναστασάκης, Σύμβουλος της ΕΚΕ στα θέματα γενετικής και αιφνίδιου θανάτου οφειλόμενου στα κληρονομούμενα νοσήματα.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνδυασμό με το Ωνάσειο, το Ιατρείο Γενετικής του Ωνασείου, το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας (ΙΤΕ) της Κρήτης και την κλινική γενετικής του Ευαγγελισμού συμμετέχει σε ένα κονσόρτσιουμ (κοινοπραξία ανεξάρτητων φορέων) για τον εντοπισμό των οικογενειών με ιστορικό τέτοιων κληρονομούμενων παθήσεων, που οφείλονται σε ελαττωματικά γονίδια ώστε να σταματήσει η μεταφορά τους στις επόμενες γενιές με απόκτηση απογόνων με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή εξωσωματική γονιμοποίηση) και προεμφυτευτικό έλεγχο. Από μελέτες που έχουν γίνει προκύπτει ότι το 46 % των απογόνων είναι άτομα αρνητικά στα κληρονομούμενα γονίδια, το 34% θετικά στα γονίδια με θετικό φαινότυπο (δηλαδή νοσούν) και το 20% θετικά στα γονίδια με αρνητικό φαινότυπο, που σημαίνει ότι παρότι είναι φορείς της νόσου, δεν την εκδηλώνουν.

Το φυσικό πάρκο των κληρονομούμενων συνδρόμων στην Ελλάδα

Το φυσικό πάρκο τον κληρονομούμενων σπάνιων συνδρόμων στην Ελλάδα έχει αναδείξει διάφορες περιοχές με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης τέτοιων συνδρόμων-γεγονός που οφείλεται σε γάμους μεταξύ συγγενών, κάτι που συνέβαινε από παλιά ειδικά σε πιο απομονωμένες περιοχές. Στο φυσικό πάρκο των κληρονομούμενων νοσημάτων της επικράτειας ξεχωρίζουν: Ο νομός Αχαΐας για τη νόσο Πάρκινσον, η Μεσσηνία για τη νόσο Χάντινγκτον (νευροεκφυλιστική γενετική διαταραχή που επηρεάζει τον συντονισμό των μυών και οδηγεί σε γνωστική εξασθένιση και άνοια.), η Λακωνία για τη μυοτονική δυστροφία (γενετική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από μυϊκή αδυναμία και αργή χαλάρωση των μυών μετά από σύσπαση), τα Χανιά της Κρήτης για την προπιονική οξυαιμία (σπάνιο ενδογενές μεταβολικό νόσημα), το Ηράκλειο της Κρήτης για την αμυλοείδωση (σπάνια ασθένεια κατά την οποία αμυλοειδές συσσωρεύεται στα όργανα), η Νάξος για τη αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας που αποκαλείται και «νόσος της Νάξου», η Κάλυμνος (εκτός από τη νόσο των σφουγγαράδων) και για τη νόσο Γουίλσον (μια σπάνια διαταραχή στο μεταβολισμό του χαλκού), η Χίος και η Λέσβος για τη νόσο Κένεντι (προμηκονωτιαία μυϊκή ατροφία, ένα φυλοσύνδετο σπάνιο νόσημα των ανδρών), το Σύμπλεγμα της Ικαρία, των Φούρνων και της Θύμαινας για τη νόσο Cohen (αυτοσωματική υπολειπόμενη νόσος που οδηγεί στη νοητική υστέρηση, τη μικροκεφαλία και την καθυστερημένη ανάπτυξη, η Σάμος για την Friedrich ataxia (κληρονομική, νευροεκφυλιστική νόσος που επηρεάζει το νευρικό σύστημα, προκαλώντας προοδευτική απώλεια συντονισμού των κινήσεων (αταξία), μυϊκή αδυναμία και προβλήματα στην ομιλία) και γενικά οι Κυκλάδες για την εμφάνιση οικογενούς ψύχωσης.