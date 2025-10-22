Γεωργιάδης: Δημιουργούμε Γραφείο Φυσικοθεραπείας εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ

Την δέσμευση του δημιουργήσει γραφείο φυσικοθεραπείας εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ εξέφρασε ο υπουργός Υγείας μιλώντας σε συνέντευξη τύπου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κατά την οποία παρουσιάστηκε μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) που δείχνει ότι το σύστημα υγείας μπορεί να εξοικονομήσει πολύ σημαντικούς πόρους, εάν σε όλη τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων προστεθεί η φυσικοθεραπεία.

Την δέσμευση του να δημιουργήσει Γραφείο φυσικοθεραπείας εντός των νοσοκομείων του εθνικού συστήματος υγείας (ΕΣΥ) εξέφρασε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) που δείχνει ότι το σύστημα υγείας μπορεί να εξοικονομήσει πολύ σημαντικούς πόρους, εάν σε όλη τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων προστεθεί η φυσικοθεραπεία.

Σύμφωνα μάλιστα με τον αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών της υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Κώστα Αθανασάκη, η φυσικοθεραπεία αποτελεί «καταλύτη» στην υγιή γήρανση του πληθυσμού- πόσω μάλλον σε μία Ελλάδα που το 2050 ο ένας στους τρεις πολίτες θα είναι ηλικίας άνω των 65 ετών.

Για την σημασία της φυσικοθεραπείας στην αποθεραπεία των χρόνιων νοσημάτων αλλά και στην αποκατάσταση -ειδικά στην χώρα μας όπου έχουμε πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα- ο υπουργός Υγείας Α.Γεωργιάδης κατέθεσε την προσωπική του μαρτυρία από την πρόσφατη επικονδυλίτιδα που τον ταλαιπώρησε πολύ και για την οποία χρειάστηκε 10 συνεδρίες για να μπορέσει να συνεφέρει το χέρι του. Η επικονδυλίτιδα είναι μυοσκελετική πάθηση περισσότερο γνωστή με τον όρο tennis elbow (ο αγκώνας του τενίστα) και αποτελεί πολύ συχνή πάθηση στους ανθρώπους που παίζουν τένις, όπως αντίστοιχα τα άτομα που χρησιμοποιούν πολλές ώρες υπολογιστή υποφέρουν συχνά από το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε στον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρο Λυμπερίδη ότι θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει ένα μέρος των οικονομικών αιτημάτων του Συλλόγου που έχουν αιτηθεί για αύξηση κατά 5 εκατομμύρια € της δαπάνης εντός του τρέχοντος έτους (2025), καθώς επί τρία χρόνια η δαπάνη στον ΕΟΠΥΥ παραμένει σταθερά στα 80 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι μέρος των εισπράξεων που αναμένουν από το rebate θα μπορέσει να ικανοποιήσει ένα μέρος των αιτημάτων και είπε -παρουσία και της διοικήτριας του ΕΟΠΠΥ Θεανούς Καρποδίνη, η οποία βλέπει θετικά την αύξηση της δαπάνης- ότι «κάπου στη μέση θα συναντηθούμε με το σύλλογο». «Εσείς θα καταθέτετε τα αιτήματά σας, εμείς θα προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε ό,τι μπορούμε, κάποια θα μπορέσουμε να τα ικανοποιήσουμε και κάποια όχι», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.