Γεωργιάδης: Ένα εκατομμύριο μηνύματα από τον ΕΟΜ σε πολίτες για τη δωρεά οργάνων

Aπό το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα αποστολής email στους πολίτες για τη δωρεά οργάνων.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο, μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί 1 εκατ. ηλεκτρονικά μηνύματα από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και μέχρι την παγκόσμια ημέρα μεταμοσχεύσεων 1η Νοεμβρίου θα έχει αποσταλεί το email σε όλους τους πολίτες.

Το email περιέχει ένα link στο οποίο ο πολίτης θα μπορεί να δηλώσει απευθείας ότι θέλει να γίνει δωρητής οργάνων και ο υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εκτιμά ότι έτσι θα επιτύχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στη δωρεά οργάνων και στις μεταμοσχεύσεις.

«Στις μεταμοσχεύσεις το 2024 ήταν χρόνια του απόλυτου ρεκόρ και ήδη το 2025 έχουμε ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό και πάμε για νέο ρεκόρ. Θα σωπάσουμε έτσι πολλές ζωές και κάθε μια ζωή που σώζεται έχει μεγάλη αξία» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.