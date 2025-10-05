Χίλιοι θάνατοι από ανακοπή ετησίως στην Ελλάδα

Γιατί πρέπει όλοι να μάθουμε ΚΑΡΠΑ, αναφέρει ο επεμβατικός καρδιολόγος, υπεύθυνος εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ της EKE Γιώργος Λάτσιος.

«Πρέπει να υπάρξει ένα θεσμικό νομικό πλαίσιο με σαφήνεια για τους αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές. Ποιος βάζει τον απινιδωτή, ποιος τον φροντίζει, ποιος τον προσέχει, ποιος ελέγχει την ανανέωσή του, δηλαδή μπαταρίες καλώδια κλπ. Ο από εικοσαετίας νόμος που υπάρχει στη χώρα μας αναφέρει ρητώς σε ποια πολυσύχναστα σημεία πρέπει να τοποθετούνται απινιδωτές, αλλά δυστυχώς όπως και άλλοι νόμοι, δεν έχει τεθεί σε ευρεία εφαρμογή. Εν τω μεταξύ, γίνεται μια προσπάθεια από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) με μία application (εφαρμογή) να γίνει κεντρικά η καταγραφή όλων των απινιδωτών, έτσι ώστε να ξέρουμε πού έχουμε, αλλά και για να αυξηθεί η χρήση τους». Οι επισημάνσεις ανήκουν στον επεμβατικό καρδιολόγο, υπεύθυνο εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ της EKE Γιώργο Λάτσιο, ο οποίος παραχωρεί συνέντευξη στο Πρακτορείο Fm και στην Τάνια Μαντουβάλου με αφορμή τη σπουδαία πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ να εκπαιδεύσει δημοσιογράφους σε Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση με πιστοποιημένο σεμινάριο, εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC). Το σεμινάριο πραγματοποίησαν εκπαιδευτές της ΕΚΕ στο κτήριο της Ένωσης, στις 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΣΗΕΑ και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Στα 4 λεπτά χωρίς ΚΑΡΠΑ αρχίζουν οι εγκεφαλικές βλάβες στα 10 ο εγκεφαλικός θάνατος

Όπως είπε ο κ. Λάτσιος κάθε χρόνο πεθαίνουν στην χώρα μας χίλια άτομα από ανακοπή, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί με τη βοήθεια της ΚΑΡΠΑ και της απινίδωσης.

«Mε την καρδιακή ανακοπή στα 4 λεπτά χωρίς KAΡΠΑ αρχίζουν οι μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες και στα δέκα λεπτά ο εγκεφαλικός θάνατος, αν δεν είναι δίπλα κάποιος να ξέρει να κάνει Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. Και μάλιστα αν αρχίσει η ΚΑΡΠΑ στα πρώτα ένα με δυο λεπτά αυξάνεται η επιβίωση πάνω από 60%. Αυτό το νούμερο ισχύει και για την έγκαιρη απινίδωση. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμο να γνωρίζουν όλοι οι ενήλικες ΚΑΡΠΑ και για αυτό άλλωστε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως Δανία, Σουηδία, Αγγλία, Γαλλία, οι πολίτες δεν παίρνουν δίπλωμα οδήγησης, αν δεν έχουν πιστοποίηση από τέτοιου είδους σεμινάρια». Στην Ελλάδα, όπως αναφέρει ο κ. Λάτσιος η ΕΚΕ είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με το υπουργείοι Μεταφορών, (κάτι άλλωστε που το είχε αναφέρει και ο πρόεδρος της ΕΚΕ Κ. Τούτουζας κατά το σεμινάριο), χωρίς ακόμη να έχει συμφωνηθεί κάτι.

Να έχουν υποχρεωτικά και οι υγειονομικοί πιστοποίηση ΚΑΡΠΑ όπως οι προπονητές - Στο Λεκανοπέδιο καθημερινά 10-20 ανακοπές

Σύμφωνα με τον έγκριτο καρδιολόγο, κάθε 45 δευτερόλεπτα συμβαίνει μια καρδιακή ανακοπή στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, στο Λεκανοπέδιο γίνονται κάθε μέρα 10-20 ανακοπές, εκ των οποίων οι μισές παρουσία μαρτύρων. Την ίδια ώρα, στα γήπεδα ένας ανά 100.000 αθλητές ανά έτος θα πάθει ανακοπή, ενώ ανά δέκα ποδοσφαιρικούς αγώνες κατά μέσο όρο ένα άτομο θα πάθει ανακοπή στις κερκίδες. Λαμβάνουν αλήθεια οι προπονητές εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ, προκύπτει εύλογα το ερώτημα; «Οι προπονητές βάσει ενός πρόσφατου νόμου δεν μπορούν να έχουν πλέον άδεια, αν δεν γνωρίζουν ΚΑΡΠΑ. Κάτι που εδώ και 15 χρόνια ζήταγαν η FIFA, η FIBA και όλοι οι διεθνείς αθλητικοί οργανισμοί. Είναι πολύ σωστό που θεσμοθετήθηκε αυτό και πιστεύω ότι αντίστοιχα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και για τους επαγγελματίες υγείας. Όλο και περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές θέλουν και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να εκπαιδευτούν, γιατί και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, και αλλού δεν μπορείς να μπεις σε νοσοκομείο, αν δεν έχεις πιστοποίηση ΚΑΡΠΑ. Και εδώ, η πιστοποίηση έγκειται στον εθελοντισμό του υγειονομικού. Δεν απαιτείται από κάποιο νόμο. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να αλλάξει, όπως άλλαξε και με τους προπονητές».

Σεμινάρια και σε σχολεία

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος «Kids save lives», έχει ξεκινήσει σεμινάρια ΚΑΡΠΑ σε σχολεία στην Αθήνα, τη Λάρισσα, τα Τρίκαλα και αλλού. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ ωραία διαδικασία να εκπαιδεύεις τα παιδιά, εμείς προτιμούμε να ξεκινήσουμε να πείσουμε όλους τους ενήλικες 18-65 που πιάνουν ένα τιμόνι να μάθουν ΚΑΡΠΑ και μετά επεκτεινόμαστε και στα παιδιά, καταλήγει ο υπεύθυνος εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Γιώργος Λάτσιος.