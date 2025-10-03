ΙΣΑ: Το clawback απειλεί την βιωσιμότητα των εργαστηριακών γιατρών

Τα κρίσιμα ζητήματα που απειλούν την βιωσιμότητα των εργαστηριακών γιατρών, συζητήθηκαν στο πλαίσιο της σύσκεψης των εκπροσώπων τους, με το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αποφασίστηκαν οι περαιτέρω κινήσεις στο πλαίσιο της συλλογικής διεκδίκησης «των δίκαιων αιτημάτων τους που αποτελούν ζήτημα επιβίωσης για τον κλάδο».

Οι γιατροί κατέθεσαν τα πάγια αιτήματά τους, τα οποία ο ΙΣΑ στηρίζει διαχρονικά και δίνει μάχη για την ικανοποίηση τους. Ο πρόεδρος το ΙΣΑ Γ. Πατούλης, το προεδρείο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΣΑ, πήραν το λόγο και εξέφρασαν την πλήρη στήριξης τους στον αγώνα, για την κατάργηση «του άδικου και δυσβάσταχτου μέτρου του clawback και την δημιουργία υγιών συνθηκών που θα διασφαλίσουν αφενός την οικονομική επιβίωση του κλάδου και αφετέρου υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας».

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γεώργιος Πατούλης δήλωσε: «Ο ΙΣΑ στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό των εργαστηριακών γιατρών και δίνει μάχη για την επιβίωση τους. Τα αιτήματα που τέθηκαν δεν αποτελούν προνόμια αλλά αυτονόητες προϋποθέσεις για την επιβίωση του κλάδου και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για συλλογικές και δίκαιες λύσεις, με ισχυρή φωνή και ενότητα».

Ειδικότερα, αποφασίστηκε να υπάρξει διεκδίκηση από τα αρμόδια υπουργεία και τον ΕΟΠΥΥ για τα εξής:

- Αύξηση της ιατρικής αμοιβής σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος και έχει δεσμευθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

- Διαγραφή των παλαιών χρεών που έχουν προκύψει από τον μηχανισμό του clawback ώστε να αρθεί η αδικία.

- Επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με εξουσιοδότηση στον ΙΣΑ, προκειμένου να συναφθεί συλλογική σύμβαση για τους γιατρούς της Αθήνας που θα προστατεύει το σύνολο του κλάδου.

- Εφαρμογή των "κόφτων" στις εξετάσεις χωρίς εξαιρέσεις.

- Εφαρμογή πλαφόν σε όλες τις εξετάσεις που διενεργούνται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Παράλληλα, αποφασίσθηκε η διαρκής συνεργασία της επιτροπής των εργαστηριακών ιατρών με τους ιατρικούς φορείς και το ΔΣ του ΙΣΑ, για περαιτέρω δράσεις και ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ