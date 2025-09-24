ΠΟΥ: Τέλος σε οποιοδήποτε συσχετισμό εμβολίων και παρακεταμόλης με αυτισμό με επιστημονικά στοιχεία

Με έμφαση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανέρχεται στο ζήτημα που προέκυψε μετά τις ανυπόστατες δηλώσεις Τραμπ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός μεταξύ παρακεταμόλης ή ακεταμινοφαίνης (acetaminophen) και εμβολίων με την εμφάνιση αυτισμού.

Με έμφαση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανέρχεται στο ζήτημα που προέκυψε μετά τις ανυπόστατες δηλώσεις Τραμπ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός μεταξύ παρακεταμόλης ή ακεταμινοφαίνης (acetaminophen) και εμβολίων με την εμφάνιση αυτισμού.

Παγκοσμίως, 62 εκατομμύρια άνθρωποι (ένας στους 127) βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διαταραχές διαφορετικής βαρύτητας που σχετίζονται με την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Παρότι η ευαισθητοποίηση του κόσμου και η διάγνωση αυτών των διαταραχών έχουν βελτιωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, οι απόλυτες αιτίες εκδήλωσης αυτισμού δεν είναι ακόμα γνωστές και η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει αντιληφθεί μετά από εκτεταμένη διερεύνηση, ότι πολλαπλοί παράγοντες διαδραματίζουν ρόλο στην εκδήλωση των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος.

Η λήψη φαρμάκων στην εγκυμοσύνη, πάντα κατόπιν συμβουλής γιατρού

Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει εκτενείς μελέτες με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων προσπαθώντας να διακρίνουν οποιοδήποτε συσχετισμό μεταξύ της λήψης ακεταμινοφαίνης στην εγκυμοσύνη και τον αυτισμό και μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμιά συσχέτιση, βάσει των επιστημονικών δεδομένων.

Διαβάστε ακόμα - Επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία οι ανυπόστατοι συσχετισμοί εμβολίων - αυτισμού από τον Τραμπ

Ο ΠΟΥ συστήνει σε όλες τις γυναίκες να εξακολουθήσουν να ακολουθούν την συμβουλή των γιατρών τους που σε ορισμένες καταστάσεις, εξατομικευμένα μπορεί να περιλαμβάνουν την λήψη ορισμένων φαρμάκων κατά την εγκυμοσύνη για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων.

Κάθε φάρμακο, όσο «απλό» ή ευρέως χορηγούμενο και αν θεωρείται πρέπει να χορηγείται με προσοχή στην εγκυμοσύνη ειδικά μέσα στους πρώτους τρεις μήνες της κύησης που σχηματίζονται τα ζωτικά όργανα του εμβρύου και πάντοτε η χρήση φαρμάκων κατά την κύηση να γίνεται κατόπιν συμβουλής γιατρού.

Τα εμβόλια έχουν σώσει 154 εκατομμύρια ζωές

Εξίσου μεγάλος και καταιγιστικός είναι ο όγκος των δεδομένων που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση μεταξύ παιδιατρικών εμβολίων και αυτισμού. Εκτενείς μελέτες από πολλές χώρες έχουν καταλήξει στο ίδιο αναμφισβήτητο συμπέρασμα.

Οποιοδήποτε προηγούμενη μελέτη όπως συνέβη στην περίπτωση του 2009 στην Μ. Βρετανία με «στημένα» δεδομένα από τον αντιεμβολιαστή γιατρό Andrew Wakefield, που σκηνοθέτησε συσχέτιση μεταξύ παιδιατρικών εμβολίων -εν προκειμένω του MMR, ιλαράς, ερυθράς και παρωτίτιδας)- και αυτισμού έχει απορριφθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η έγκριτη επιθεώρηση «Lancet» έχει απορρίψει την «στημένη» μελέτη και ο Wakefield έχει χάσει την άδεια εξασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος.

Ασφαλή και τα εμβόλια με θειομερσάλη και αργίλιο

Από το 1999 ανεξάρτητοι επιστήμονες που συμμετέχουν στα Συμβουλευτικά Όργανα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχουν επιβεβαιώσει μέσα από πολλαπλές μελέτες ότι όλα τα εμβόλια δεν σχετίζονται με τον αυτισμό ή άλλες νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές. Το ίδιο ισχύει ακόμα και για τα εμβόλια που περιέχουν θειομερσάλη ένα οργανικό σύνθετο με υδράργυρο το οποίο χρησιμοποιείται ως συντηρητικό σε ορισμένα εμβόλια και φαρμακευτικά προϊόντα για την πρόληψη ανάπτυξης βακτηρίων και μυκήτων, καθώς και για τα εμβόλια που περιέχουν αργίλιο ή αλουμίνιο, το ελαφρύ μέταλλο που επίσης μπορεί να περιέχεται ως σύνθετο στα εμβόλια.

Σημειώνεται εδώ ότι οι όροι «αλουμίνιο» και «αργίλιο», αναφέρονται στο ίδιο χημικό στοιχείο (Al), με το αργίλιο να είναι η παλαιότερη και επιστημονικά προτιμώμενη ονομασία, ενώ το αλουμίνιο να είναι η κοινή, ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μορφή.

Το πρόγραμμα παιδιατρικού εμβολιασμού έχει αναπτυχθεί μέσα από ένα πολύ προσεκτικό διευρυμένο πρόγραμμα που στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και καθοδηγείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επιπλέον, έχει υιοθετηθεί από όλες τις χώρες της υφηλίου και έχει σώσει 154 εκατομμύρια ζωές τα τελευταία 50 χρόνια! Το πρόγραμμα εμβολιασμών, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την δημόσια υγεία και την ευζωία κάθε παιδιού και κάθε κοινότητας στον πλανήτη. Τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών, έχουν αναπτυχθεί με επιστημονικά δεδομένα και πλέον προστατεύουν παιδιά, εφήβους και ενήλικες τουλάχιστον από 30 λοιμώδη νοσήματα.

Η εμπειρία έδειξε όπως συνέβη πρόσφατα με την πανδημία του κορονοϊού πως όταν καθυστερούν τα προγράμματα εμβολιασμών (γνωστά και ως προγράμματα ανοσοποίησης) ή όταν διακόπτονται ή όταν αλλάζουν χωρίς να υπάρχει επιστημονική επικαιροποίηση, ελλοχεύει υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προσβληθούν με λοιμώδη νοσήματα όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και ολόκληρη η κοινότητα καθώς τα παιδιά είναι εξαιρετικοί φορείς μικροβίων στο σπίτι και συνεπώς μπορούν να προσβληθούν αλλά ευάλωτα άτομα όπως είναι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς και οι ηλικιωμένοι.

Η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη προστατεύει νεογέννητα και ανοσοκατεσταλμένους

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα άτομα που είναι ανοσοκατεσταλμένα, τα νεογέννητα που δεν έχουν προλάβει ακόμα να εμβολιαστούν γιατί δεν γίνονται εμβολιασμοί τις πρώτες μέρες της ζωής και άλλοι άνθρωποι με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα που δεν έχουν εμβολιαστεί έναντι κάποιων νοσημάτων, προστατεύονται αποκλειστικά μέσα από την ανοσία της κοινότητας την οποία διασφαλίζει ο εμβολιασμός όλων των υπολοίπων, δηλαδή η διατήρηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε πολύ υψηλά επίπεδα (άνω του 92%-95%).

Ο αυτισμός και όλες οι νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές συζητιούνται στην τέταρτη συνάντηση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών αύριο (25/9) για τα μη μεταδοτικά νοσήματα και την ψυχική υγεία, με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα να συνεχίζει την διερεύνηση των αιτιών του αυτισμού και να δεσμεύεται σύσσωμη για την υποστήριξη των αναγκών των ατόμων που ζουν στο αυτιστικό φάσμα και των οικογενειών τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στέκεται δίπλα στις οικογένειες που έχουν μέλος τους το οποίο ζει στο φάσμα του αυτισμού, υπερασπίζοντας τη μάχη κατά των διακρίσεων, κατά του στίγματος και δηλώνει με όλες του τις δυνάμεις υπέρμαχος της ισότιμης πρόσβασης όλων των ανθρώπων στα επιστημονικά δεδομένα και όχι στην επικίνδυνη παραπληροφόρηση που βλάπτει σοβαρά την υγεία.