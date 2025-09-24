Ειδήσεις | Διεθνή

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει ατομική βόμβα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει ατομική βόμβα
Το Ιράν δεν έχει την πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μιλώντας σήμερα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λίγες μέρες πριν από την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης λόγω των πυρηνικών της φιλοδοξιών.

Το Ιράν δεν έχει την πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μιλώντας σήμερα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λίγες μέρες πριν από την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης λόγω των πυρηνικών της φιλοδοξιών.

«Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Πεζεσκιάν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έβγαλε το προσωπείο ο Ερντογάν για Αιγαίο και Κύπρο - Απαλός Γερουλάνος αιφνιδιάζει Ανδρουλάκη

Άντρας, 50άρης και Έλληνας ο μέσος επιχειρηματίας - Ασχολείται με το εμπόριο, πληρώνει τις φθηνότερες εισφορές

Τηλεπικοινωνίες: Στον αγώνα για υψηλότερες ταχύτητες internet ρίχνονται οι πάροχοι

tags:
Ιράν
Πυρηνικά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider