Καραΐνδρος (METLEN): Πρόκληση η επάρκεια χρηματοδότησης των έργων ΣΔΙΤ

Στις προϋποθέσεις, τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες για την επιτάχυνση, αλλά και στις πηγές χρηματοδότησης των μεγάλων έργων ΣΔΙΤ αναφέρθηκε ο Έλενος Καραΐνδρος, Chief Strategy and M&A Officer, METLEN Energy & Metals - Chairman & CEO M Παραχωρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Καραΐνδρο, «αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια κεφαλαίων, καθώς ο βασικός πυρήνας χρηματοδότησης έργων ΣΔΙΤ προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό, αλλά και από επενδυτικά κεφάλαια».

Τόνισε ότι «το pipeline των έργων ΣΔΙΤ που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι μέσα στις δυνατότητες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και των ελληνικών εταιρειών», και πρόσθεσε ότι «το βασικότερο είναι τα έργα είναι να είναι ώριμα», γεγονός που θα επιτρέψει την χρηματοδότησή αλλά και την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

Χαρακτήρισε τα ΣΔΙΤ ως ένα «εργαλείο απόλυτα χρήσιμο», συμπληρώνοντας ότι «αν το έργο είναι ώριμο θα βρεθεί χρηματοδότηση και κατασκευαστής».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η έλλειψη ωριμότητας των έργων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο, καθώς «υπάρχουν έργα που δημοπρατούνται, δεν είναι ώριμα και μετά την κατάθεση προσφορών, εφόσον προκύψουν προβλήματα, ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτεθειμένος στις διακυμάνσεις τιμής των υλικών».

Καταλήγοντας, ο κ. Καραΐνδρος σημείωσε ότι «εφόσον ένα έργο είναι ώριμο τότε θα υλοποιηθεί στην ώρα του. Οπότε θα ήταν καλό να υπάρχουν αυτόματοι μηχανισμοί, που να επιλύουν όλους τους απρόβλεπτους παράγοντες που εμφανίζονται στην πορεία».

