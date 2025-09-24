Υπ. Υγείας: Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για στελέχωση των νοσοκομείων και φαρμακευτική δαπάνη

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε σήμερα το Ερανιστικό Νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας το οποίο περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές διατάξεις που επιχειρούν να λύσουν πολλά διαφορετικά θέματα, σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο X, ευχαριστεί θερμά όλους τους συνεργάτες του και τη Γενική Γραμματεία της Κυβερνήσεως, καθώς, όπως επισημαίνει, «η σύνταξή του ήταν τελικά δύσκολη και επίπονη, αλλά άπαντες συνειδητοποίησαν πόσα πολλά διαφορετικά κρίσιμα θέματα λύνει για την στελέχωση των Νοσοκομείων, την λειτουργία των εποπτευομένων μας φορέων, τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, τους κλάδους των Ιατρών, Φαρμακοποιών, Φυσικοθεραπευτών κ.λπ. και κυρίως λύνουμε πολλά θέματα των ασθενών». «Προχωρούμε μπροστά με λύσεις», καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.

Σημειώνεται ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας επιδιώκονται:

α) Η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η αποτελεσματική ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά.

β) Ο εξορθολογισμός και η συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

γ) Η εύρυθμη λειτουργία των εποπτευομένων φορέων του υπουργείου Υγείας και ιδίως του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μ.Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε) και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

δ) Η ενίσχυση και η στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

ε) Η ορθή λειτουργία των φαρμακείων και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

στ) Η εύρυθμη διοικητική λειτουργία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

ζ) Ο εκσυγχρονισμός των Μονάδων Ημερήσιας Λειτουργίας (ΜΗΝ) και των ιδιωτικών κλινικών.

Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου εστιάζουν, κυρίως, στα ακόλουθα:

- Στην προώθηση εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν στο προσωπικό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.

- Στην αναδιάρθρωση και ενίσχυση των υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Υγείας.

- Στην αξιοποίηση της κλινικής εμπειρίας του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

- Στο δικαίωμα άσκησης ιδιωτικού έργου σε επικουρικό προσωπικό και ιατρούς των Τ.ΟΜ.Υ.

- Στην ορθή διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης.

- Στην εισαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων με τη μορφή βιοδεικτών για διάγνωση και θεραπεία μορφών καρκίνου.

- Στο δικαίωμα πρόσβασης των επισκεπτών υγείας στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων και το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19 για την πληρέστερη ενημέρωση του ιατρικού φακέλου των πολιτών.

- Στην επικαιροποίηση του πλαισίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.

- Σε λειτουργικά θέματα των ιδιωτικών φαρμακείων και του προγράμματος παράδοσης Φ.Υ.Κ. μέσω αυτών, καθώς και θεμάτων των Ιατρικών Συλλόγων.

- Στην επιχορήγηση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

- Στην ορθή, ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Λειτουργίας (Μ.Η.Ν.) και των ιδιωτικών κλινικών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Ερανιστικό Νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας βρίσκονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://opengov.gr/yyka/?p=5510.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ