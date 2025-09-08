Θεμιστοκλέους: Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής

Σε προτεραιότητα έχει θέσει το υπουργείο Υγείας την ενίσχυση των πτητικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, εντάσσοντας την αεροδιακομιδή στο ευρύτερο σχέδιο για ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και καθολικά προσβάσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Τα παραπάνω τόνισε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σε εκδήλωση με θέμα: «Το σήμερα και το αύριο των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ», που πραγματοποίησε το υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι η συνεχής καταγραφόμενη αύξηση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνει στην πράξη ότι για την σημερινή πολιτική ηγεσία η πρόσβαση στην υγεία δεν αποτελεί γεωγραφικό προνόμιο. «Για εμάς δεν υπάρχουν πολίτες απομακρυσμένοι ή μη», τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Ένα ελικόπτερο ή αεροσκάφος μπορεί να βρεθεί στο πιο απομακρυσμένο νησί ή χωριό, συχνά σε δύσκολες συνθήκες, με μοναδικό στόχο τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Από το 2021 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 10.000 αεροδιακομιδές, με ετήσια αύξηση περίπου 10%, γεγονός που καταδεικνύει την ενίσχυση του ρόλου του ΕΚΑΒ. Οι αποστολές αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε επείγουσες διακομιδές εντός της χώρας, αλλά εκτείνονται και σε πιο σύνθετες και κρίσιμες περιπτώσεις, όπως η ασφαλής μεταφορά ασθενών στο εξωτερικό για εξειδικευμένες θεραπείες ή η άμεση μεταφορά σε νοσοκομεία για μεταμόσχευση. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα, με βαθύ κοινωνικό και ανθρωπιστικό αποτύπωμα, και που αποδεικνύει καθημερινά ότι η Πολιτεία έχει τη βούληση και τη δυνατότητα να προστατεύει αποτελεσματικά το ύψιστο αγαθό της υγείας».

Στην συζήτηση συμμετείχαν και οι γονείς του μικρού Λεωνίδα, Άννα Ανανικίδου και Ευάγγελος Σωτηρέλης, όπου σε βρεφική ηλικία χρειάστηκε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση. Χάρη στην έγκαιρη και οργανωμένη αεροδιακομιδή από το ΕΚΑΒ προς εξειδικευμένο μεταμοσχευτικό κέντρο στην Ιταλία, κατέστη δυνατή η άμεση και ασφαλής μεταφορά του, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η κρίσιμη ιατρική πράξη. Σήμερα, ο μικρός Λεωνίδας απολαμβάνει άριστη υγεία.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό για ακόμη πιο γρήγορες, ασφαλείς και αποτελεσματικές αεροδιακομιδές, υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο του ΕΚΑΒ στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι οι αεροδιακομιδές αποτελούν καθημερινές γέφυρες ζωής.