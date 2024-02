Από καρκίνο το 27% των θανάτων στην Ελλάδα

Στον καρκίνο οφείλεται το 27% των θανάτων την Ελλάδα, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ανέρχεται στο 18%.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από το European Cancer Pulse, ένα διαδικτυακό εργαλείο οπτικοποίησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμό κατά του Καρκίνου (ECO), αποκαλύπτουν:

- Η Ελλάδα βοηθάει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την εξάλειψη των καρκίνων που οφείλονται στον ιό HPV. Τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια έχουν πλέον πρόσβαση στον εμβολιασμό κατά του ιού HPV, κάτι που τα προστατεύει από όλους τους καρκίνους που προκαλούνται από τη μόλυνση του HPV, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας και της κεφαλής και τραχήλου.

- Το 80,2% των γυναικών στην Ελλάδα (ηλικίας 20-69 ετών) έχουν αναφέρει πως πραγματοποίησαν εξέταση τραχήλου της μήτρας τα τελευταία 3 χρόνια. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται στο 70,8%.

- Ωστόσο, μόνο το 13,2% των ατόμων ηλικίας 50-74 έχουν αναφέρει πως πραγματοποίησαν εξέταση για τον καρκίνο του παχέος εντέρου τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται στο 40,5%.

- Η Ελλάδα δεν έχει επικαιροποιήσει το εθνικό της σχέδιο κατά του καρκίνου από το 2015 και δεν υπάρχει πλήρως λειτουργικό εθνικό μητρώο νεοπλασιών.

Επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η φροντίδα του καρκίνου

Όπως αναφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και να βελτιωθεί η φροντίδα του καρκίνου – τόσο στην Ελλάδα, όσο και παντού στην Ευρώπη. Ενώ οι πολιτικές υγείας της χώρας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες του καρκίνου ζητούν περισσότερα για να διασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα.

Λίγο πριν την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου, η ΕΛΛΟΚ ενώνει τις δυνάμεις της με τον ECO για την προώθηση του ρόλου της Ελλάδας στη μάχη κατά του καρκίνου.

Για να επιταχύνουν την πρόοδο, συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη του Μανιφέστο 'Time to Accelerate: Together Against Cancer' και ζητούν από όλους τους υποψηφίους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2024, να υπογράψουν τις προτάσεις του Μανιφέστου. Μάθετε περισσότερα εδώ.

«Η πολιτικές κατά του καρκίνου που στηρίζονται σε δεδομένα, είναι ένα κοινό πάθος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού κατά του Καρκίνου και της ΕΛΛΟΚ» δήλωσε ο Καθηγητής Ανδρέας Χαραλάμπους, πρώην πρόεδρος της ECO.

«Αυτό υπογραμμίζει και το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε αυτήν την εβδομάδα για την προώθηση του European Cancer Pulse για την Ελλάδα και του Μανιφέστο 'Time to Accelerate' στην κυβέρνηση της Ελλάδας και σε όλους τους υποψηφίους για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγχαίρουμε την Ελλάδα για τις προσπάθειές της να εξαλείψει τους καρκίνους που σχετίζονται με τον ιό HPV, μέσω του εμβολιασμού κοριτσιών και αγοριών και για τη συνεχιζόμενη συνολική προσπάθεια για τον έλεγχο του καρκίνου σε εθνικό επίπεδο. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τέτοιες συντονισμένες προσπάθειες στον αγώνα κατά του καρκίνου έχουν αντίκτυπο και, γι' αυτόν τον λόγο, επιμένουμε στην επιτακτική ανάγκη να έχουν όλες οι χώρες στην Ευρώπη εθνικά σχέδια κατά του καρκίνου και μητρώα καρκίνου και να αντιμετωπίσουν την κρίση στο υγειονομικό προσωπικό που ασχολείται με τον καρκίνο».

«Σήμερα, η ΕΛΛΟΚ και η ECO μοιράζονται ένα κοινό όραμα για μια Ευρώπη χωρίς ανισότητες στη φροντίδα του καρκίνου» πρόσθεσε ο Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, Γιώργος Καπετανάκης.

«Σε ένα κομβικό έτος, με τις ευρωπαϊκές εκλογές προ των πυλών, συνεργαζόμαστε για να επιτύχουμε σύγκλιση και ζητούμε τη δέσμευση των υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλων των πολιτικών για την εφαρμογή πολιτικών κατά του καρκίνου οι οποίες, ακολουθώντας τις αξίες που προωθεί το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Κατά του Καρκίνου, θα συνεχίσουν την προσπάθεια για αύξηση της επιβίωσης και ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών.

Επενδύοντας στην ευρωπαϊκή προσέγγιση ως τον μοναδικό τρόπο που θα μας πάει μπροστά, αναδεικνύουμε τις καλές πρακτικές και, ταυτόχρονα, επικεντρωνόμαστε στην ανάγκη να επιταχύνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις και προσαρμογές για να επιτύχουμε πρόοδο στους τομείς που βρίσκονται ακόμα πίσω».

Η δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στην ποιοτική φροντίδα του καρκίνου είναι ένα επίκαιρο ζήτημα, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, στις 4 Φεβρουαρίου και τις επερχόμενες Ευρωπαϊκές Εκλογές τον Ιούνιο.

Το Μανιφέστο 'Time to Accelerate: Together Against Cancer' του Ευρωπαϊκού Οργανισμού κατά του Καρκίνου, που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο, παρέχει βασικές συστάσεις για τις μελλοντικές πολιτικές κατά του καρκίνου σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν:

Ως ελάχιστη ηλικία τα 21 έτη για την πώληση καπνού ('tobacco 21') με στόχο την επίτευξη μιας Ευρωπαϊκής γενιάς που δεν θα καπνίζει.

Πρωτοβουλίες για την εξάλειψη των καρκίνων που προκαλούνται από τους ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και της ηπατίτιδας (HBV):

Ετήσια παρακολούθηση και αναφορά Δωρεάν εμβολιασμός HBV, ως μέρος της εθνικής κάλυψης υγείας Αυξημένη κάλυψη εμβολιασμού για την ηπατίτιδα (HBV) για νεογέννητα, για παιδιά και για ομάδες υψηλού κινδύνου

Για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου κατά του Καρκίνου, απαιτείται επιπλέον δράση για:

Την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις Συστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ για τα εθνικά προγράμματα screening Τη διασφάλιση τακτικών δημοσίων αναφορών σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων Τη δημοσίευση επιτυχημένων πολιτικών screening και των αποτελεσμάτων τους Την υλοποίηση προγραμμάτων σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο να βοηθηθούν οι χώρες να επιτύχουν τις συστάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε Κράτος Μέλος πρέπει να αντιμετωπίσουν την κρίση που αφορά το υγειονομικό προσωπικό που απασχολείται στην φροντίδα του καρκίνου.

Πολιτικές συμφωνίες απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, το οποίο αποτελεί απειλή για την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αιτίες των ελλείψεων προσωπικού στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, και πρέπει να προστατευθεί η ευημερία των επαγγελματιών υγείας.

Όλες οι χώρες πρέπει να έχουν πλήρως λειτουργικό Εθνικό Σχέδιο Κατά του Καρκίνου και Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών, για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς λαμβάνουν ποιοτική φροντίδα και να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις κοινωνικές ανισότητες και την εθνικότητα των ασθενών.

Νομική προστασία πρέπει να παρέχεται στους επιζώντες από τον καρκίνο, ώστε να μην απαιτείται από αυτούς να δηλώσουν το ιστορικό της ασθένειας, στους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.