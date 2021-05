ECDC: Στο «πορτοκαλί» του επιδημιολογικού χάρτη οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας 

Στο «πορτοκαλί» του επιδημιολογικού χάρτη για τον κορονοϊό παραμένουν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, παρουσιάζεται βελτιωμένη η επιδημιολογική εικόνα σε αρκετές περιοχές της χώρας μας -με κίτρινη απόχρωση-, ωστόσο ακόμη το μεγαλύτερο μέρος είναι βαμμένο με πορτοκαλί χρώμα.

#JustPublished

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on a coordinated approach to the restriction of #FreeMovement during #COVID19 pandemic.

4th colour added on EU Council's request.

Find more here: https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/Axnw9Hz9TI

— ECDC (@ECDC_EU) May 27, 2021