Τουρισμός

Τρία γραφικά ψαροχώρια γύρω από τη Μονεμβασιά που αξίζει να ανακαλύψετε

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Τρία γραφικά ψαροχώρια γύρω από τη Μονεμβασιά που αξίζει να ανακαλύψετε
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Μικρά και ήσυχα χωριά της Λακωνίας για αξέχαστες αποδράσεις δίπλα στη θάλασσα.

Η Πελοπόννησος διαθέτει πολλά όμορφα χωριά δίπλα στη θάλασσα, που προσφέρονται για ήρεμες διακοπές. Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τρία μικρά παραθαλάσσια χωριά της Λακωνίας που μπορείτε να επισκεφθείτε με ορμητήριο τη διάσημη καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς.

Δεν θα μπείτε σε καράβι και όμως θα νιώσετε σαν να βρίσκεστε σε νησί... Με ήσυχα λιμανάκια, θαυμάσιες παραλίες και ψαροτεβέρνες που σερβίρουν ό,τι βγάλει η βάρκα, αυτά τα γραφικά ψαροχώρια είναι ιδανικά για τις πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις.

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