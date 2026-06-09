Πεζοπορία στο Φαράγγι της Σαμαριάς: Διασχίζοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Ευρώπης

Για τους λάτρεις της περιπέτειας είναι δεδομένο πως η πεζοπορία στο φαράγγι της Σαμαριάς, μέσα στην άγρια φύση του Εθνικού Πάρκου Λευκών Όρεων της Κρήτης, θα μείνει αξέχαστη.

Η πεζοπορία στο περίφημο Φαράγγι της Σαμαριάς δεν είναι απλώς μια διαδρομή μέσα στη φύση. Η διάσχισή του αποτελεί μια μοναδική εμπειρία που αποκαλύπτει το πιο αυθεντικό και άγριο πρόσωπο της Κρήτης. Εθνικός Δρυμός από το 1962 και μοναδικό μνημείο της φύσης, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, το Φαράγγι της Σαμαριάς (γνωστό και ως «Φάραγγας») έλκει φυσιολάτρες και πεζοπόρους από κάθε γωνιά της γης, που συρρέουν κατά χιλιάδες από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο για να περπατήσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαράγγια στην Ελλάδα, αλλά κι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης (το συνολικό μήκος του αγγίζει τα 18 χλμ.).

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