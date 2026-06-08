Τουρισμός

Διακοπές στην άκρη της Ελλάδας: 5 νησιά για απόλυτη χαλάρωση

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Διακοπές στην άκρη της Ελλάδας: 5 νησιά για απόλυτη χαλάρωση
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Μικροί καλοκαιρινοί παράδεισοι στις άκρες της Ελλάδας για διακοπές στην πιο απλή τους εκδοχή.

Πολλές φορές η μαγεία των καλοκαιρινών διακοπών κρύβεται στους μικρούς παραδείσους. Σε ανεξερεύνητους προορισμούς που υπόσχονται μία άλλου είδους απόδραση μακριά από όλους και από όλα. Αν στο πλάνο των διακοπών σας γράφει μοναχικές βουτιές σε παρθένες παραλίες, ειδυλλιακά ηλιοβασιλέματα, ήσυχα βράδια και απόλυτη χαλάρωση μακριά από την πολυκοσμία, τότε αξίζει να γνωρίσετε αυτά τα μικρά, ακριτικά νησιά της Ελλάδας, τα οποία υπόσχονται αξέχαστες εμπειρίες σε όσους αναζητούν το αυθεντικό και το ξεχωριστό.

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