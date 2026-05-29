Τουρισμός

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Αυξημένη είναι από το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς ενόψει του τριημέρου.

Αυξημένη είναι από το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς ενόψει του τριημέρου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να εκτιμάται σύμφωνα με τα πρώτες στοιχεία στους 16.834. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια, εκ των οποίων 20 με ταχύπλοα και 21 με συμβατικά πλοία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να ταξιδέψουν 2.506 επιβάτες με τα ταχύπλοα και 3.591 με τα συμβατικά πλοία.

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου έχουν προγραμματιστεί 12 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμώμενο αριθμό επιβατών 8.708. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα επιπλέον δρομολόγια στη γραμμή Ραφήνα - Μαρμάρι.

Στο λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί 13 αναχωρήσεις πλοίων, με τους επιβάτες να υπολογίζονται σε 4.374.

Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού Σοφοκλή Φάτσιο, αυξημένη είναι και φέτος η κίνηση των εκδρομέων ωστόσο σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται μια μικρή αύξηση της τάξεως του 5%.

Για σήμερα Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό (από 220 που είναι) και 25 δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων ενώ μέχρι στιγμής για αύριο, Σάββατο, δεν αναμένονται έξτρα δρομολόγια.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Αιτωλοακαρνανία, Βόλο και Τρίκαλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο γαλάζιος πήχης της αυτοδυναμίας και «η μία κάλπη» - Τα νεύρα στο ΠΑΣΟΚ - Η «τούμπα» του Νυφούδη

ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση 33,6 εκατ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ψηφιακές μεταβιβάσεις και για ακίνητα εκτός αντικειμενικών - Αυτόματη εκκαθάριση φόρου από ΑΑΔΕ

tags:
Αγίου Πνεύματος
Λιμάνια
ΚΤΕΛ
Διακοπές
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider