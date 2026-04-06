Κοντογεώργης: «Ο ορεινός τουρισμός στην αιχμή του δόρατος»

Στην ειδική εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Ορεινή Ελλάδα. Σε Πάει Ψηλά. Όλο τον Χρόνο», παρευρέθη σήμερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Κοντογεώργης ανέδειξε την αναζωογόνηση της περιφέρειας και ειδικά των ορεινών περιοχών ως έναν από τους βασικούς κινητήρες της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, κεντρικό εθνικό στόχο για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. «Ο ορεινός τουρισμός δεν είναι για εμάς μια "εναλλακτική" λύση ανάγκης. Είναι μαζί με υποδομές, στέγαση και εργασία, και χωροταξικό σχεδιασμό, στην αιχμή του δόρατος για την ισόρροπη ανάπτυξη, την αποκέντρωση και την υποστήριξη ενός άλλου βιώσιμου μοντέλου ζωής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην πορεία του κλάδου, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι η ποιοτική άνοδος του τουρισμού ενισχύει έμπρακτα τις ορεινές περιοχές, μετατρέποντας τον στόχο για τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο σε πραγματικότητα. «Καθοριστική είναι η συμβολή του υπουργείου Τουρισμού και της υπουργού, Όλγας Κεφαλογιάννη, που με μεθοδικότητα διαμορφώνουν ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης. Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου, ανοίγοντας νέους δρόμους επιχειρηματικότητας και χτίζοντας ουσιαστική προοπτική», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο μοντέλο συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών απαιτεί έναν οδικό χάρτη που σχεδιάζεται και υλοποιείται «χέρι-χέρι» με τις τοπικές κοινωνίες. «Η Εθνική μας Στρατηγική δεν επιβάλλεται από την Αθήνα. Είναι ένας τοπικός σχεδιασμός που ενσωματώνει όλες τις πολιτικές μας και αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο πόρο για να πολλαπλασιάσει το αποτύπωμα στην περιφέρεια. Στόχος μας είναι κάθε περιοχή να αναδείξει το δικό της συγκριτικό πλεονέκτημα», ανέφερε.

Για τον ορεινό τουρισμό, ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι δεν αποτελεί μία απομονωμένη δραστηριότητα, αλλά τον καταλύτη που κινητοποιεί συνολικά την τοπική παραγωγή, από τον κτηνοτρόφο και τον παραγωγό τοπικών προϊόντων μέχρι τον νέο επιχειρηματία. Η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, που επιτυγχάνεται με τη μεθοδική εργασία της ηγεσίας του υπουργείου Τουρισμού, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση ζωντανών κοινοτήτων 12 μήνες τον χρόνο, όπως επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η πολιτική βούληση για την υποστήριξη της περιφέρειας και των ορεινών περιοχών επιβεβαιώνεται με τη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Αυτή η νέα δομή λειτουργεί ως ενιαίος θεσμικός πυλώνας και κόμβος διασύνδεσης μεταξύ κράτους και περιφέρειας με στόχο την εφαρμογή και τον εμπλουτισμό της ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής 12 πυλώνων που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την αναζωογόνηση των ορεινών κοινοτήτων. Αυτή η στρατηγική θα υποστηριχθεί από χρηματοδοτήσεις που θα ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ ετησίως (μέσω ΠΔΕ, ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου), διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και την αναβάθμιση των υποδομών. «Το κύριο μέλημά μας είναι να διασφαλίσουμε το δικαίωμα όσων επιμένουν ορεινά, να παραμείνουν, να εργαστούν και να ευημερήσουν στον τόπο που γεννήθηκαν και αγαπούν», υπογράμμισε.

Τέλος, ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε ότι ο απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν στους νέους ανθρώπους να παραμείνουν και να ευημερήσουν στον τόπο τους. «Η κυβέρνηση επενδύει στις υποδομές, την ψηφιακή κάλυψη και την υγεία, γιατί η αποκέντρωση απαιτεί ασφάλεια και ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το συμβόλαιό μας με τους κατοίκους των ορεινών περιοχών», τόνισε.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε και η νέα καμπάνια επικοινωνίας «Ορεινή Ελλάδα. Σε Πάει Ψηλά. Όλο τον Χρόνο», η οποία συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της ανάδειξης της ελληνικής υπαίθρου ως σύγχρονου προορισμού εμπειρίας και ανάτασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ